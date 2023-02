Terzultima seduta di allenamento per il Frosinone, impegnato con la preparazione al difficile e impegnativo incontro con il Parma di venerdì sera allo stadio "Benito Stirpe". E sarà anche il primo dei cinque che Lucioni e compagni dovranno disputare nel giro di ventitre giorni. Nella seduta di ieri pomeriggio il gruppo squadra ha svolto esercitazioni tecniche e una serie di partite a tema. La nota positiva riguarda Bocic che è tornato a lavorare in gruppo. Tutti a disposizione, quindi, anche per la seduta di questa mattina, ultima della serie prima della rifinitura di domani.

La partita contro la formazione ducale di Fabio Pecchia è sicuramente importante perché apre, come detto, il tour de force che i canarini dovranno disputare in una fase del campionato sicuramente determinante per affrontare lo sprint finale mantenendo inalterato l'attuale vantaggio sulle inseguitrici. E iniziare questo importante ciclo di partite con un successo significherebbe tanto. Non ultimo conquistare tre punti in più rispetto al girone di andata (dal "Tardini" i canarini erano tornati a casa senza punti), che la formazione di Grosso ha concluso in maniera estremamente brillante. Dopo il Parma il tour de force continuerà con gli incontri in trasferta con Spal e Bari e in casa con Venezia e Cosenza, all'andata tutti vinti.

È un pokerissimo di partite sicuramente difficile nelle quali bisognerà fare punti il più possibile per tenere ancora a debita distanza le formazioni inseguitrici. In questa fase diventano importanti le scelte che il tecnico dovrà fare in funzione degli incontri più ravvicinati del solito. Grosso può attualmente contare sull'intero organico e, quindi, ha a disposizione un ampio ventaglio di scelte per mandare in campo sempre una formazione in grado di garantire sul pieno fisico il massimo rendimento.

Ipotesi di formazione

Di sicuro dopodomani sera ci sarà il rientro di Lucioni che ha scontato il turno di squalifica e, quindi, ancora più in grado di formare con i compagni di reparto l'ultimo ostacolo da superare per gli avversari di arrivare a impensierire Turati. A proposito di compagni di reparto Sampirisi dovrebbe essere confermato, Cotali dovrebbe tornare a occupare il ruolo di terzino sinistro mentre potrebbe esserci il ballottaggio tra Szyminski e Ravanelli per il centrale insieme a Lucioni. A centrocampo Mazzitelli è sembrato un po' affaticato nella gara con il Palermo, ma se dovesse essere così anche per Grosso le alternative ci sono. Come Boloca, con ai suoi lati Rohden e uno tra Garritano o Kone. Il nazionale romeno è stato protagonista nella gara del rientro in formazione di una prestazione da incorniciare al di là della rete di ottima fattura messa a segno e, quindi, non può che migliorare ulteriormente. In avanti Insigne, Caso o Baez, dovrebbero essere confermati con Mulattieri o Moro punta centrale. Ma bisognerebbe conoscere le condizioni dei singoli e, purtroppo, non le sappiamo.