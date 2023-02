Nonostante non è riuscito a centrare la settima vittoria consecutiva di questa ultima parte di stagione, il Frosinone visto sabato pomeriggio nella gara pareggiata in casa del Palermo ha, comunque, dato vita a un prestazione più che positiva. Non a caso dei quattordici calciatori schierati in campo nell'occasione da mister Grosso (o meglio quelli che hanno preso voto sui sedici impiegati), ben dieci hanno superato la sufficienza. Il migliore in campo è risultato l'autore della rete che ha dato il pareggio ai canarini, Daniel Boloca ( 7,33 ). Alle sue spalle la coppia composta da Luca Ravanelli e Giuseppe Caso con 6,67. Andiamo a questo punto a vedere quella che è la nuova graduatoria generale del nostro concorso il Leone dell'Anno dopo la disputa di questa 25ª giornata.

Al comando troviamo sempre Fabio Lucioni , che ha saltato per squalifica la trasferta del "Barbera" e quindi mantenuto il suo vecchio 6,52. Nulla di nuovo nemmeno alle spalle del capitano, con il secondo posto che è sempre appannaggio di Ben Kone con 6,45. Novità, invece, sul terzo gradino del podio, con Marcus Rohden che ha scavalcato Roberto Insigne. Lo svedese, infatti, ha confermato il 6,44 post Cittadella, mentre la punta esterna è scesa da 6,45 a 6,42. Come sempre, però, ricordiamo che Sergio Kalaj ha sempre media 6,50 (vale a dire che sarebbe secondo), ma fin qui ha collezionato tre sole presenze e quindi al momento non potrebbero entrare nella classifica finale (a fine stagione bisogna averne minimo quattordici, ossia una più di un terzo di quelle totali).

Scissione della coppia che occupava il quinto posto, ossia quella che era composta da Samuele Mulattieri e Giuseppe Caso . Il primo da 6,40 è passato a 6,38 (e ora è affiancato da Daniel Boloca), mentre il secondo è salito a 6,41. Con media generale oltre la sufficienza troviamo quindi nell'ordine: Luca Mazzitelli (6,35), Gennaro Borrelli (6,29), Mario Sampirisi e Przemyslaw Szyminski (6,28), Luca Ravanelli e Luca Garritano (6,26), Jaime Baez (6,22), Ilario Monterisi (6,18), Luca Moro e Matteo Cotali (6,14), Karlo Lulic (6,13), Stefano Turati (6,11) Anthony Oyono (6,09), per chiudere con Gianluca Frabotta (6,03). Soltanto due, infine, i giallazzurri che al momento hanno una media negativa: Milos Bocic (5,94 ) e Andrea Oliveri (5,58).