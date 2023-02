Archiviata con una punta di comprensibile rammarico la trasferta di Palermo che ha interrotto con tutta probabilità la striscia di vittorie consecutive dopo che l'arbitro della gara ha ritenuto regolare l'entrata di Graves su Garritano quando al termine mancavano soltanto quattro minuti, il Frosinone di Fabio Grosso è tornato ieri pomeriggio in campo deciso a iniziarne un'altra per avvicinarsi sempre più alla terza riconquista della massima serie nel giro di otto anni.

E sarebbe anche la terza striscia, dal momento che la prima serie di risultati consecutivi da tre punti il Frosinone l'ha messa a segno anche nelle sei gare che vanno dalla sconfitta di Parma 2 a 1 al pareggio con il Cagliari 2 a 2. E cioè con le vittorie sulla Spal (2-0), a Venezia (3-1), sul Bari (1 a 0), a Cosenza (1-0) e quindi, sul Perugia e ad Ascoli sempre con il risultato di 1 a 0. Dunque di nuovo in campo ieri pomeriggio per iniziare la preparazione in vista della gara di venerdì sera proprio contro il Parma che, come detto, ha iniziato la prima serie delle sei vittorie consecutive.

Anche se in più step, la capolista giallazzurra ne ha conquistate più di tutte. Per la precisione diciassette, distaccando Genoa e Reggina ferme a dodici, Bari, Sudtirol e Modena con sette in meno e via di seguito con tutte le altre squadre con vittorie in numero inferiore. È un altro record che il Frosinone di Fabio Grosso sta mettendo a segno nella splendida e solitaria cavalcata che vuole, come detto, continuare. Dopo la fase del riscaldamento, il gruppo squadra è stato impegnato in un lavoro aerobico abbastanza intenso e con una serie di esercitazioni tecniche che hanno caratterizzato la seduta iniziale della settimana di lavoro che si concluderà con la rifinitura di giovedì. Allenamento differenziato per Bocic. Per oggi di nuovo in campo sempre a Ferentino.

Tutti a disposizione

Per l'incontro con i ducali dell'ex Fabio Pecchia, che ieri è stato premiato con la "Panchina d'argento" quale migliore allenatore per la serie B della passata stagione, Grosso ha a disposizione la rosa al completo con la sola eccezione di Lulic e di Bocic che, comunque, potrebbe tornare in gruppo nel corso della settimana. Ci sarà, dunque, il capitano Lucioni, che ha scontato il turno di squalifica ma è stato ugualmente al fianco dei compagni nella trasferta in Sicilia. Ed il fatto che il tecnico possa contare su tutti è di buon auspicio per le prossime cinque partite da disputare nell'arco di tempo che va dalla gara con il Parma fino a quella con il Cosenza. In ventitre giorni, la capolista dovrà giocare allo Stirpe con il Parma, il Venezia e il Cosenza, e in trasferta con la Spal e il Bari. Con Grosso che sarà chiamato a impiegare nel migliore dei modi le pedine a sua disposizione per avere da tutte il top del rendimento. Anche se molto raramente ha usato il termine turn over, il tecnico dovrà tenerne conto anche perchè c'è, come per tutte le altre formazioni, l'insidia della diffida che può scattare in ogni partita e che al momento nel Frosinone riguarda Boloca, Frabotta, Cotali, Ravanelli, Garritano e Insigne.