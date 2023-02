Un pareggio (1-1) a dir poco va stretto, quello con cui il Frosinone ha chiuso la gara in casa del Palermo. Perché se da una parte Turati non è stato mai impegnato e l'unico vero tiro dei siciliani nello specchio della sua porta c'è stato in occasione dell'eurogol di Verre, di contro Pigliacelli è stato il migliore dei suoi. E non solo. Perché poi in almeno tre occasioni sono stati gli avanti canarini a sbagliare la mira a botta sicura o quasi. E, non ultimo, alla squadra di Grosso manca un calcio di rigore (forse due), per un netto fallo in area su Garritano a pochi minuti dalla fine. E comunque con il punto conquistato il vantaggio sulle terze è rimasto di 15 punti.

La tattica

Per questa sfida del "Barbera", Fabio Grosso deve rinunciare a due pedine sempre titolari nelle ultime gare: Lucioni e Lulic. Il primo out per squalifica, mentre il secondo ha, purtroppo, chiuso sabato scorso la stagione con l'infortunio al legamento crociato del ginocchio destro e conseguente operazione già avvenuta. Al posto del capitano spazio a Szyminski, mentre a sostituire il croato tocca a Boloca. Per il resto, rispetto all'undici che nell'ultimo turno ha sconfitto il Cittadella, ci sono altre due novità di natura tecnica. Sulla sinistra del quartetto arretrato Frabotta è preferito a Cotali, mentre a centrocampo Rohden subentra a Garritano. In definitiva la formazione anti Palermo, schierata con modulo 4-3-3, vede Turati in porta, che agisce alle spalle dei quattro difensori che sono, da destra a sinistra, Sampirisi, Szyminski, Ravanelli e Frabotta. Per quanto riguarda il centrocampo, a comporlo ci sono Rohden, Mazzitelli e Boloca. Il tridente offensivo, infine, vede Insigne e Caso esterni con Moro punta centrale.

La cronaca

Come nelle sue caratteristiche parte subito forte il Frosinone e nei primi quattro minuti sfiora il vantaggio con Caso e poi soprattutto con Rohden. Il Palermo si rende invece pericoloso al 6' con una conclusione di Brunori che fa la barba al palo. Poi più nulla fino al 38' quando Verre calcia da metà campo un pallone che Tutino strappa in maniera non del tutto regolare dai piedi di Mazzitelli, e trova l'eurogol del vantaggio. I canarini non ci stanno e tre minuti più tardi sfiorano il pari con una grande azione di Caso che si perde soltanto nel momento della conclusione in porta.

La ripresa

Il secondo tempo è un monologo dei ciociari che vanno vicini all'1 a 1 prima due volte con Caso e poi con Boloca, fino a trovare il meritato pari alla mezz'ora con lo stesso Boloca che con un destro al volo dal limite supera Pigliacelli. Il Frosinone non si accontenta e cerca il gol di una vittoria che sarebbe più che meritata. E ci va vicinissimo un paio di volte. Al 42', poi, dopo una azione tambureggiante in area avversaria, Garritano viene steso a due passi dalla porta avversaria, ma incredibilmente per Ghersini non è calcio di rigore.