Da ieri il Frosinone ha un motivo in più per affrontare la difficile e impegnativa sfida di domani al "Barbera" con lo spirito giusto per disputare una grande partita, degna del ruolo di capolista solitaria guadagnato con le diciassette vittorie, tutte figlie del migliore calcio finora offerto nel difficile campionato di Serie B. A trasmetterlo tramite Instagram dal lettino della clinica "Villa Fiorita" di Perugia è stato Karlo Lulic, sotto forma di un messaggio che esprime il sentimento di appartenenza dello sfortunato calciatore ai colori giallazzurri. Ai compagni di squadra, che avranno la fortuna di partecipare alla gara contro il Palermo, il centrocampista ha voluto dire poche ma significative parole per spronarli a insistere sul percorso che conduce alla Serie A. «Non si deve mollare e soprattutto ora. Io tornerò più forte di prima».

Qualche ora prima il croato era stato sottoposto dal prof. Giuliano Cerulli a intervento chirurgico di ricostruzione del crociato anteriore del ginocchio sinistro che, purtroppo, lo costringerà a sostenere un lungo periodo di recupero della durata di 5/6 mesi. Insomma l'infortunio che ha accusato nel finale del primo tempo della partita con il Cittadella è risultato più grave di quanto si potesse supporre in assenza di qualsiasi notizia post infortunio. Siamo però convinti che Lulic possiede dentro di sé tutte le qualità morali per superarlo alla grande e tornare ad essere "più forte di prima".

Verso il Palermo

Il gruppo squadra, intanto, concluderà nella mattinata odierna la preparazione all'incontro con la rifinitura che a Grosso servirà per trarre le ultime e decisive indicazioni sulle condizioni dei singoli. Ieri i canarini hanno sostenuto un lavoro di ordine tattico concluso dalla serie di esercitazioni su palle inattive. Differenziato solo per Bocic.

Ipotesi di formazione

Ogni partita non solo ha storia a sé ma anche scelte sempre diverse per il tecnico che sarà chiamato a farle. E la gara con il Palermo non fa eccezione alla regola. Grosso di sicuro dovrà sostituire lo squalificato Lucioni e l'infortunato Lulic. Iniziando dal ruolo lasciato vuoto dal centrocampista possiamo dire che toccherà a Rohden sostituirlo, dopo averlo fatto anche nel corso della gara con il Cittadella quando Lulic è stato costretto a lasciare il terreno di gioco. A questo punto gli altri due compagni di reparto dovrebbero essere Mazzitelli e Garritano. A meno che il tecnico non pensi ad altre soluzioni. Magari decidendo l'impiego dall'inizio di Kone che, diversamente potrebbe essere in campo a gara in corso. Qualche possibilità di subentrare anche per Boloca e Gelli. Scelte anche in difesa con il più esperto Szyminski in ballottaggio con il più giovane Kalay e con Cotali possibile confermato. In avanti Moro sembrerebbe in vantaggio su Mulattieri con Insigne e Caso esterni. Poi, però, può succedere che Grosso la pensi diversamente. Solo lui ha nelle proprie mani il termometro della situazione.