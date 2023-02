Come nelle previsioni per la trasferta che sabato con fischio d'inizio alle ore 14 lo vedrà scendere in campo allo stadio "Barbera" contro il Palermo, il Frosinone dovrà fare a meno del suo difensore centrale e capitano, Fabio Lucioni. Per lui, infatti, un turno di squalifica dopo aver rimediato nei minuti finali dell'ultima partita contro il Cittadella il suo quinto cartellino giallo di questo campionato.

Anche i rosanero siciliani, però, dovranno affrontare la capolista indiscussa del campionato senza due calciatori: il centrocampista Jacopo Segre e il difensore Ales Mateju. Per il resto, gli altri undici giocatori, tutti fermati per una giornata dal giudice sportivo, sono: Giorgio Altare del Cagliari (espulso per doppia ammonizione), Devid Eugene Bouah della Reggina (rosso sempre per doppia ammonizione), Romano Perticone del Cittadella (espulso per fallo da ultimo uomo).

Gli altri, tutti in diffida e ammoniti sono: Alberto Cerri, Francesc Fabregas e Cas Ruben Odenthal del Como, Salim Diakite della Ternana, Silvan Hefti del Genoa, Massimiliano Mangraviti del Brescia, Andrea Masiello del Sudtirol, Sauli Vaisanen del Cosenza. Tornando in casa Frosinone, ricordiamo che al momento sono a rischio squalifica, in quanto diffidati, ben cinque giallazzurri: Matteo Cotali, Gianluca Frabotta, Roberto Insigne, Daniel Boloca e Luca Ravanelli.