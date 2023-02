Se a Palermo c'è grande attesa per l'incontro con la capolista solitaria, con i tifosi rosanero che stanno facendo a gara per assicurarsi un posto sugli spalti dello stadio "Barbera", a Frosinone la formazione di Fabio Grosso ha archiviato nella massima tranquillità anche la seconda seduta settimanale di preparazione all'importante e impegnativa sfida contro i rosanero di Eugenio Corini, già battuti nel girone di andata. Per i canarini la giornata di ieri si può dire che è trascorsa sul campo della "Città dello Sport" dove al mattino sono stati impegnati in un intenso lavoro aerobico, mentre nel pomeriggio Grosso e il suo staff hanno fatto svolgere esercitazioni tecniche concluse da una serie di partite a tema.

Vi hanno preso parte tutti i calciatori della rosa con la sola eccezione di Bocic, che ha lavorato parzialmente in gruppo, e di Lulic. Il centrocampista croato sta ancora sottoponendosi ad una serie di accurati accertamenti per valutare l'entità del danno riportato al ginocchio destro nella fase finale del primo tempo della partita contro il Cittadella. Si tratterebbe comunque di un infortunio non di poco conto e di tempi di recupero non brevi. Ovviamente felici di essere smentiti dai referti emessi al termine della serie di accertamenti effettuati anche nel pomeriggio di ieri. Tornando alla partita di sabato in Sicilia, oggi pomeriggio è prevista un'altra seduta di allenamento. Sarà la terzultima della serie, prima di quella in programma poi domani e la rifinitura di venerdì mattina. A quel punto toccherà a mister Grosso tirare le somme del lavoro svolto e fare il punto sulle condizioni dei singoli che, mai come questa volta, dovranno essere al cento per cento per affrontare un incontro che sarà tosto sotto tutti gli aspetti dall'inizio alla fine.

Novità nella formazione

Di sicuro saranno almeno due, dal momento che Fabio Grosso dovrà decidere chi sostituirà lo squalificato Lucioni e chi l'infortunato Lulic. Per il primo, il ballottaggio è tra l'esperto Szyminski e il più giovane Kalaj, che Grosso ha impiegato con risultati positivi nelle tre consecutive gare contro Ternana, Modena e Brescia sempre al fianco di Ravanelli. Ancora nel reparto difensivo potrebbe esserci un altro ballottaggio nel ruolo di terzino sinistro tra Cotali e Frabotta. A centrocampo, invece, saranno in tre a giocarsi le maglie dei ruoli di mezzala accanto a Mazzitelli. E sono Garritano, Rohden e Kone, che potrebbe tornare a fare parte della formazione iniziale dopo tredici partite. Ma senza dimenticare che anche Boloca è recuperato (da capire solo quale potrà essere la sua tenuta) e poi c'è anche l'opzione Gelli, soprattutto nella seconda parte della gara. Abbondanza in avanti dove il tridente offensivo dovrebbe vedere in campo sugli esterni Insigne e Caso con punta centrale Moro insidiato da Mulattieri. In ogni caso al di là delle scelte che il tecnico sarà come al solito chiamato a fare, la capolista ha la possibilità di schierarsi in campo in formazione molto competitiva per contrastare il quotato avversario e tornare a casa con un altro importante risultato positivo.