Lunedì di allenamento per il Frosinone, che ha iniziato a preparare la trasferta in programma sabato a Palermo. Fabio Grosso la preparerà all'insegna della normalità e la sua squadra la affronterà come tutte le altre, anche se in un ambiente surriscaldato che, comunque, non lo preoccupa affatto. Lo ha già dichiarato nella parte finale della conferenza stampa post Cittadella vittoriosa di sabato scorso.

«Quello stadio – ha precisato Grosso alludendo al "Barbera" di Palermo – lo conosco bene e sarà anche molto caldo. Ma sul campo però saremo noi contro loro».

Insomma come un'altra partita, importante e anche difficile, da affrontare al meglio per uscirne con un risultato positivo. E questo discorso continuerà a sostenere per non accrescere il peso delle responsabilità sulle spalle della capolista che sa già come districarsi in situazioni di gioco alquanto problematiche. Nel passato molto recente ne è venuta fuori con il massimo dei punti. Tutto il contrario, insomma, di quello che sta succedendo nell'isola dove si sta caricando di pressione la squadra di Eugenio Corini in vista di una gara che ha la stessa importanza di tutte le altre. Che niente altro assegnerà alla squadra che uscirà vincitrice oltre i tre punti che, per il Frosinone, sono ormai diventati premio diciassette volte già conquistato.

La parola al campo

Fabio Lucioni e Karlo Lulic saranno costretti per motivi diversi a saltare la trasferta. Il capitano dovrà osservare un turno di squalifica mentre il centrocampista croato ha accusato nella fase finale del primo tempo un infortunio la cui gravità sarà valutata nelle prossime ore. Nel pomeriggio di ieri è stato sottoposto ai primi accertamenti strumentali i cui esiti dovrebbero conoscersi in giornata. Il programma della prima seduta prevedeva lavoro aerobico e una serie di esercitazione tecniche che il gruppo ha svolto con il massimo impegno. Allenamento differenziato invece per Bocic che ha accusato nel corso della rifinitura di venerdì una forma di affaticamento muscolare. Per oggi doppia razione di allenamenti.

Osservati special

Daniel Boloca, dopo aver saltato per infortunio le ultime cinque gare e dopo aver concluso il percorso di recupero, ha iniziato la settimana allenandosi con i compagni di squadra. Quindi è stato recuperato sotto tutti gli aspetti e con Ben Kone sarà tra gli osservati speciali da parte del tecnico. Il centrocampista ivoriano, invece, dopo la panchina fatta con il Benevento, i cinque minuti finali a Como, recupero compreso, e i ventotto con il Cittadella, potrebbe tornare nella formazione iniziale per sostituire Lulic nella gara di Palermo. Diversamente toccherà a Garritano fare parte dello schieramento iniziale dal momento che Boloca dovrebbe sedere in panchina per essere uno dei cinque cambi a disposizione del tecnico. Osservati speciali anche i difensori centrali Szyminski, ex di turno, e il più giovane Kalaj in ballottaggio per sostituire lo squalificato Lucioni. Ma potrebbero esserci altre novità nell'undici anti Palermo, soprattutto per quanto riguarda il terzino sinistro tra Cotali e Frabotta e la punta centrale tra Moro e Mulattieri.