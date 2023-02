La sesta vittoria di fila dell'ultima parte di stagione, arrivata per il Frosinone dalla gara di sabato pomeriggio allo stadio "Benito Stirpe" contro il Cittadella, ha permesso alla formazione ciociara di volare sempre più in alto in classifica. Già, perché ora la capolista indiscussa del campionato di Serie B ha portato a ben quindici lunghezze il vantaggio nei confronti delle terze della classe (Bari, Sudtirol e Reggina). Invariato, invece, quello sul Genoa secondo (undici). Ma questo conta poco, visto che al termine della regular season le prime due saliranno direttamente in Serie A. Frosinone, quindi, sempre più solo, ma di certo non soffre di vertigini. Lo dimostra gara dopo gara e lo confermano le parole di uno dei suoi calciatori più esperti: il capitano Fabio Lucioni.

«La classifica parla chiaro - ha detto nel post gara contro i veneti il difensore centrale - ma noi sappiamo benissimo che non dobbiamo farci condizionare dal vantaggio che abbiamo nei confronti di chi insegue. Fino ad oggi non lo abbiamo mai fatto e continuerà ad essere così. L'unica cosa a cui dobbiamo pensare è proseguire il lavoro che stiamo facendo. La Serie B è imprevedibile. Lo sappiamo e non cadremo nella trappola». Un Frosinone, quindi, che giustamente continua a vivere alla giornata e in questo momento ha in testa soltanto la trasferta di sabato prossimo (ore 14) a Palermo. Una gara alla quale non potrà prendere parte proprio il capitano dei giallazzurri, in quanto domani verrà squalificato per una giornata avendo rimediato contro il Cittadella il quinto cartellino giallo di questo campionato.

«Purtroppo l'ammonizione fa parte del gioco e mi spiace tanto averla presa. Forse nemmeno c'era, ma è andata così. In ogni caso sono tranquillo perché conosco bene la forza di questo eccezionale gruppo e quindi so che chi scenderà in campo a Palermo farà sicuramente una grande prestazione».

Anche Lulic out al "Barbera"

E oltre al suo capitano, per la trasferta in terra siciliana mister Grosso dovrà fare a meno anche di Lulic. Il centrocampista croato, che nell'ultimo periodo ha sostituito come meglio non avrebbe potuto Kone (e non solo l'ivoriano), si è infortunato nel corso del primo tempo della partita di sabato. Per lui si tratta di un problema al ginocchio che al momento non gli permette di muovere l'arto. Tra domani e mercoledì sono previsti gli esami del caso, ma il suo stop potrebbe, purtroppo, essere abbastanza lungo.

Oggi in campo per la ripresa

Intanto questo pomeriggio, dopo il giorno di riposo concesso da Fabio Grosso alla squadra al termine della partita contro il Cittadella, i canarini si ritroveranno alla "Città dello Sport" di Ferentino per iniziare a preparare l'attesa trasferta di Palermo. Una sfida che, importanza della classifica a parte, è molto sentita dalla tifoseria giallazzurra dopo le futili e continuate polemiche del club rosanero in occasione della sconfitta che subirono nella finale play off della stagione 2017/2018.