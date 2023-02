Il Frosinone travolge il Cittadella 3 a 0 allo stadio "Stirpe". I canarini prendono subito il vantaggio al 27' con il gol di Luca Moro. Nel secondo tempo al 49' a segno Roberto Insigne e Samuel Mulattieri all'80'. La squadra di Grosso non si ferma più. Ha un vantaggio di 15 punti sulla terza in graduatoria. Infatti la Reggina ha perso in casa col Pisa 2 a 0.