Con la seduta di stamane il Frosinone concluderà la preparazione all'incontro con il Cittadella che, come tutti gli altri, dovrà essere affrontato dalla capolista con la massima attenzione e con la solita determinazione nonostante vanti un vantaggio di 24 punti sull'avversario di turno che, tra l'altro, ha messo a segno poco più della metà delle reti realizzate dai canarini e ne ha incassate esattamente il doppio. Ogni incontro, però, ha storia a sé e, quindi, anche quello contro la formazione veneta presenterà delle insidie.

Anche per questo è stata una settimana di intenso lavoro con Grosso che ha impegnato, come al solito, il gruppo sotto tutti gli aspetti per permettergli di affrontare l'incontro nel migliore dei modi e con la formazione al top della condizione atletica. Il tecnico ha a disposizione l'intero organico con la sola eccezione di Boloca che anche ieri si è allenato solo parzialmente in gruppo. Il centrocampista è stato costretto a saltare le vittoriose gare con Modena, Brescia, Benevento e Como ed è ormai pronto per tornare ad allenarsi a tempo pieno con i compagni di squadra. Nella seduta di ieri, Grosso ed il suo staff hanno impegnato il gruppo in un lavoro tattico e sulle palle inattive. Oggi come detto, la rifinitura, che sarà importante per il tecnico chiamato a valutare le condizioni dei singoli prima di effettuare le scelte relative allo schieramento iniziale. E non sarà facile per Grosso deciderle dal momento che ha davanti a se' soltanto l'imbarazzo della scelta. Al punto che dovrà escludere dall'elenco dei convocati anche alcuni dei canarini che si sono allenati durante tutta la settimana.

Ipotesi di formazione

Nonostante il recupero di Mulattieri, costretto a saltare le partite di Brescia e Benevento mentre è rimasto in panchina a Como, e di Ravanelli che, comunque, hanno avuto la possibilità di lavorare in gruppo; nonostante gli arrivi dal mercato di Baez, Bidaoui e di Gelli con l'ex Cremonese già utilizzato nel finale delle tre ultime gare; nonostante Kone abbia avuto un'altra settimana a disposizione sulle strada dell'impiego maggiore, in fatto di presenza in campo, in gare di campionato; nonostante tutto questo la formazione che vedremo inizialmente in campo per conquistare la diciassettesima vittoria potrebbe non discostarsi di molto da quella che ha violato il "Sinigallia" domenica scorsa. Anche se, alle scelte che Grosso è chiamato a fare tra i canarini che ha avuto a disposizione più degli altri in queste ultime gare, e ci riferiamo a Frabotta e a Cotali nonché a Garritano, potrebbero aggiungersene altre. Comunque in porta ci sarà Turati, che agirà alle spalle dei quattro difensori che dovrebbero essere Sampirisi, Lucioni, Szyminsky e Frabotta. A centrocampo ancora conferme con Rohden, Mazzitelli e Lulic e tridente offensivo con Insigne, Moro e Caso. Le novità potrebbero essere l'impiego di Garritano e Cotali e, in questo caso, con Kone, Mulattieri, Baez e altri due canarini pronti per i cambi.