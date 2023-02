Il Frosinone si sta preparando alla grande per affrontare nella maniera migliore l'incontro di sabato contro il Cittadella che è stata sempre la mina vagante nei molti campionati di B finora disputati. Massimo impegno negli allenamenti da parte dei canarini che sanno benissimo che in ogni gara di campionato si raccolgono i frutti del lavoro svolto nel corso della settimana. Anche perché contro la formazione di mister Gorini ci sono in palio altri tre punti importanti per consolidare la già brillante posizione di classifica che niente altro è se non il risultato delle prestazioni di livello che Lucioni e compagni sono riusciti a offrire.

E che hanno permesso alla capolista di raggiungere una serie di record, comunque, da migliorare piazzando l'asticella delle prestazioni sempre più in alto. A cominciare dalla migliore difesa con i tredici gol subìti dei quali quattro dal dischetto del rigore, per continuare con la migliore differenza reti di più ventitre. E ancora il numero di vittorie conquistate che sono sedici e anche il numero delle partite, che sono tredici, in cui il portiere Turati non ha subìto gol. Non abbiamo finito l'elenco perché c'è da aggiungere i tredici canarini che sono andati finora a segno e l'età media delle formazioni schierate in campo da Grosso in queste prime ventitre partite di campionato. È di 26,1 anni, di molto al di sotto di quella della Reggina (28.6) e del Genoa (27.1) tanto per citare le due squadre che seguono il Frosinone in classifica staccate di 12 e 11 punti.

Venendo ai punti con i quali Lucioni e compagni guidano la graduatoria dobbiamo aggiungere che la media punti/partita è di 2,22 e il Frosinone la sta anche alzando se consideriamo che, dopo le prime quattro giornate del ritorno, la formazione di Fabio Grosso ha conquistato tre punti in più rispetto al girone di andata e altrettanti potrebbe guadagnarne se riuscisse a battere anche il Cittadella che ha una media punti/partita di 1,17. Tornando ai tredici canarini andati a segno, sono: Mulattieri e Insigne con sei gol, Moro e Caso con quattro, Rohden e Borrelli con tre, Mazzitelli e Garritano con due, Szyminski, Lucioni, Oyono, Kone, Monterisi e Baez uno ciascuno.

Dal campo

Lavoro doppio ieri per il gruppo squadra sul campo della "Città dello Sport" di Ferentino. Nella prima seduta canarini impegnati nel lavoro aerobico e una serie di esercitazioni tecniche. Nel pomeriggio lavoro tattico e serie di partite a tema. Ancora parzialmente in gruppo Boloca. Mulattieri e Ravanelli che, nella giornata odierna, dovrebbero tornare ad allenarsi insieme ai compagni di squadra. Impegno, comunque, massimo da parte di tutti, anche per rientrare nel numero dei sedici canarini che dovranno scendere in campo per affrontare il Cittadella, undici nella formazione iniziale e il resto in virtù dei cambi. La formazione? Sicuramente in testa Grosso ce l'avrà, ma il fatto è che se la tiene per sé, annunciandola ai suoi giocatori solo qualche ora prima di entrare in campo. Comunque grosse novità o rientri in serie non ce ne saranno. Il tecnico non tradirà mai il principio che in campo andrà chi starà nelle condizioni, soprattutto fisiche, di garantire il migliore rendimento.