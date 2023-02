Anche dal ramo del lago di Como che parla di calcio è giunta puntuale l'ormai solita e preziosa dote post partita fatta di punti necessari per gonfiare ulteriormente la classifica nella domenica in cui le formazioni inseguitrici Genoa e Reggina sono uscite battute nei relativi scontri di Parma e dal Palermo. Proprio le due battute di arresto hanno reso ancora più importante il successo conquistato a Como.

Il quinto consecutivo della serie che cresce ogni domenica e che per ora è ferma a quota sedici. Giusto il tempo per dare spazio ancora alla soddisfazione per avere dato prova della forza di squadra anche contro il Como, e subito staff tecnico e calciatori si sono rituffati con rinnovata fiducia nel vortice di un campionato che è ancora lungo e pieno di insidie. Ci sono ancora da percorrere, quindici impegnative tappe che la squadra di Grosso dovrà affrontare una alla volta, senza fare tabelle e cercando di non lasciarsi imprigionare da alcun tipo di pressione. Insomma c'è ancora da correre, da sudare e da giocare al calcio e soprattutto da conquistare punti molto preziosi. I conti bisognerà farli soltanto alla fine.

Ieri la ripresa

Il gruppo squadra è tornato, dunque, in campo ieri pomeriggio per cominciare a preparare la prossima partita contro il Cittadella che, nell'ultimo turno, ne ha fatti tre all'Ascoli. Un avversario da prendere con le molle anche se dovrebbe rinunciare all'apporto del valido attaccante Mirko Antonucci, che ha segnato due reti al Picchio ma alla seconda si è fatto ammonire ed era diffidato. Grosso ha impegnato i canarini nel lavoro aerobico e in una serie di esercitazioni tecniche. In campo anche Boloca, Ravanelli e Mulattieri che si sono allenati in gruppo parzialmente. Ma ormai è molto probabile che per la partita contro il Cittadella saranno tutti a disposizione. Per oggi in programma lavoro doppio. Si comincia al mattino per concludere gli allenamenti nel primo pomeriggio.

Boloca out quattro turni

Dopo la sosta del campionato iniziata il 26 dicembre, il centrocampista ha saltato le quattro gare in calendario dalla ripresa fino a sabato scorso. Cioè è rimasto fuori negli ultimi quattro vittoriosi incontri con il Modena e il Benevento in casa e con il Brescia e il Como in trasferta. Prima le aveva giocate tutte con la sola eccezione della gara con la Spal perché squalificato. Comunque nonostante la sua assenza la squadra ha macinato gioco e ottenuto successi. Ormai Boloca sta per tornare a disposizione. E con lui anche Mulattieri è pronto per tornare in campo. Con tutta probabilità potrebbe giocare una frazione di gara anche contro i veneti. Infine Ravanelli ha superato la lieve forma di affaticamento e scalpita per tornare dentro.

Tutti a disposizione

Insomma per la prossima di campionato Grosso avrà tutto l'organico a disposizione. Anche se con tempistiche di impiego molto diverse. La situazione, comunque, migliorerà sicuramente quando il Frosinone dovrà recarsi a Palermo. Ma c'è tempo per pensarci. In questa settimana l'unica partita da preparare anche nei dettagli sarà solo quella contro il Cittadella.