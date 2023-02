Grazie a un primo tempo dominato in largo e in lungo e impreziosito da due reti di rara bellezza, il Frosinone ha espugnato il campo del Como con il risultato di 2 a 0 e rafforzato in maniera ancora più importante il suo primato in classifica. In attesa delle sfide che questo pomeriggio vedranno il Genoa secondo giocare a Parma e la Reggina terza a Palermo, la capolista vanta intanto ben undici punti sui liguri e dodici sui calabresi.

La tattica

Per questa sfida contro la formazione dell'ex tecnico dei giallazzurri Moreno Longo, Fabio Grosso deve rinunciare ancora a Boloca, al quale si è aggiunto nelle ultime ore Ravanelli. Torna, invece, Mulattieri anche se non è al 100% e parte dalla panchina così come Kone. A disposizione anche gli ultimi due acquisti Bidaoui e Gelli. Per quanto riguarda la formazione iniziale, due le novità rispetto all'undici che domenica scorsa ha sconfitto il Benevento ed entrambe riguardano la difesa. La prima è forzata, e riguarda il già citato Ravanelli il cui posto viene preso da Szyminski, mentre l'altra è di natura tecnica con Sampirisi preferito a Monterisi. In definitiva la formazione anti Como, schierata con modulo 4-3-3, vede Turati in porta, che agisce alle spalle dei quattro difensori che sono, da destra a sinistra, Sampirisi, Lucioni, Szyminski e Frabotta. A centrocampo, Rohden, Mazzitelli e Lulic, mentre il tridente offensivo è composto da Insigne e Caso, che agiscono sulle corsie esterne, e Moro punta centrale.

La cronaca

Parte subito in avanti il Frosinone e al 2' potrebbe già sbloccare il risultato. Caso entra in area sulla sinistra e appoggia per Insigne che dal limite calcia al volo di sinistro con palla che termina di un soffio alta. Poco prima del quarto d'ora i canarini passano. Angolo di Lulic pennellato per Mazzitelli che dai venti metri calcia al volo un diagonale imprendibile per Gomis. Ciociari padroni del campo e vicini al raddoppio al 20' con un colpo di testa di Sampirisi, da sviluppi di calcio d'angolo, che termina di poco fuori. Due minuti più tardi Gomis deve compiere un vero miracolo per ribattere una conclusione di Insigne che si era ritrovato solo davanti a lui. Al 29' arriva il meritato 2 a 0, al termine di una prolungata azione conclusa dall'ottimo assist di Moro per il tocco vincente e bellissimo di Caso.

La ripresa

Nel secondo il Frosinone non ha più grandi motivi per spingere, e quindi si limita a controllare la gara senza il minimo affanno. Gara che perde ulteriore interesse quando, poco prima della mezz'ora, viene interrotta per ben ventidue minuti in quanto un tifoso nella curva del Como è colto da malore e un altro nella concitazione del momento cade dai gradoni. Alla ripresa del gioco non accade praticamente nulla, se non nel recupero una opportunità per il 3 a 0 sui piedi del neo entrato Borrelli che, però, solo davanti a Gomis gli calcia addosso.