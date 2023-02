Il Frosinone sbanca Como per 2 a 0 e aumenta il vantaggio sulla seconda in classifica, il Genoa, portandolo a undici punti, anche se i grifoni rossoblù devono ancora scendere in campo. A decidere il match del Sinigaglia sono state le reti di Mazzitelli al 13' e di Caso al 29'. Per gli uomini di Grosso si tratta del quinto successo consecutivo che consente ai giallazzurri di portarsi a quota 51 in classifica generale. Nel prossimo turno, 11 febbraio alle 14, i canarini ospiteranno allo "Stirpe" il Cittadella, che oggi ha travolto l'Ascoli per 3 a 0.