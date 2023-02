Ennesimo esame di maturità, ma in fondo sarà così per ogni gara da qui al termine della stagione, per la capolista Frosinone che questo pomeriggio è attesa dalla trasferta (fischio d'inizio alle ore 16,15. Clicca al link per seguire il livescore della partita) sul campo del Como. Contro l'undici dell'ex tecnico canarino Moreno Longo, non sarà un gara facile. Ma ciò nonostante è certo che Lucioni e compagni hanno tutte le carte in regola per poter conquistare l'intera posta in palio e poi godersi comodi sul divano, il giorno seguente, le sfide che vedranno impegnate le loro principali concorrenti alla promozione diretta: Genoa e Reggina (i primi di scena a Parma e i secondo a Palermo).

Dicevamo di una sfida non facile, soprattutto in considerazione del fatto che il Como sta vivendo un ottimo momento sotto il profilo del gioco e dei risultati. Basta pensare che nelle ultime cinque giornate ha conquistato dieci punti, frutto di tre vittorie un pareggio e una sola sconfitta (a Cagliari), che gli hanno permesso di uscire dalla zona play out e portarsi a soli cinque punti da quella play off. Ma, come sempre, tutto ciò avrà un valore del tutto relativo se il Frosinone giocherà da Frosinone. Ossia prendendo da subito in mano le redini del gioco per poi sfruttare qualcuna delle diverse occasioni che ha sempre creato e che anche al "Sinigallia" arriveranno di certo e, infine, mettendo in campo la solita impeccabile fase difensiva che fin qui gli ha permesso di essere il miglior reparto arretrato del campionato.

Aspetto tecnico e tattico

E a proposito di difesa, e qui entriamo nell'aspetto più prettamente tecnico della partita di oggi, per l'occasione il tecnico Fabio Grosso dovrà fare a meno di Luca Ravanelli, che fin qui era stato il più presente tra i componenti del pacchetto arretrato. L'ex Cremonese ha accusato un affaticamento muscolare nel corso della seduta di giovedì, e non fa parte dei convocati alla pari del centrocampista Daniel Boloca, che non ha ancora superato il problema al polpaccio. Rispetto all'ultima partita vinta domenica scorsa allo "Stirpe" contro il Benevento, prima convocazione per i neo acquisti Bidaoui e Gelli. Per quel che riguarda a questo punto il probabile undici iniziale, al di là della novità dettata dall'assenza di Ravanelli (quasi certamente verrà sostituito da Szyminski), è molto probabile che Grosso apporti altre novità alla formazione anti Como rispetto a quella vista in campo con i sanniti. Partendo dalla difesa, Sampirisi dovrebbe giocare a destra in quel di Monterisi, mentre Cotali appare in vantaggio nei confronti di Frabotta per la fascia sinistra. Un dubbio anche a centrocampo e in attacco, con Garritano e Borrelli che potrebbero giocare dall'inizio. In definitiva l'undici anti Como dovrebbe vedere Turati in porta, e davanti a lui Sampirisi, Lucioni, Szyminski e Cotali in difesa. A centrocampo Mazzitelli e due tra Rohden, Lulic e Garritano, mentre in avanti Insigne, Caso e un altro tra Moro o Borrelli).