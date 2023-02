Con la seduta di rifinitura in programma questa mattina, il Frosinone concluderà la preparazione alla partita che dovrà disputare domani (ore 16,15) allo stadio "Giuseppe Sinigaglia" contro il Como. Per il tecnico Fabio Grosso un allenamento importante per valutare soprattutto le condizioni di alcuni canarini che nell'ultimo periodo si sono lasciati alle spalle problemi di varia natura e, quindi, per decidere lo schieramento iniziale.

Diciamo subito che nella seduta di ieri mattina Ravanelli si è allenato solo parzialmente in gruppo, a causa di una leggera forma di affaticamento muscolare che ne mette in dubbio la presenza dall'inizio contro l'undici di Longo. Dopo la fase del riscaldamento, Lucioni e compagni sono stati impegnati in un lavoro tattico e su palle inattive. La nota positiva riguarda Kone, che è tornato a lavorare in gruppo mentre Mulattieri ha continuato a effettuare un allenamento in parte differenziato. Infine per Boloca terapie e lavoro personalizzato sul campo. Stamane, dopo l'ultima seduta, partenza alla volta di Como.

Ipotesi di formazione

Novità in arrivo rispetto alla squadra che Grosso ha schierato in campo nella gara con il Benevento. Soprattutto in difesa dove potrebbero esserci due ritorni oltre alla sostituzione di Ravanelli. Per quest'ultima vogliamo precisare che il tecnico non ha mai schierato un giocatore che non stesse nelle condizioni migliori. Tornando alle novità, Sampirisi dovrebbe tornare nel ruolo di terzino destro coperto contro i sanniti da Monteroso e sulla fascia opposto Cotali potrebbe sostituire Frabotta. Come centrale al fianco di Lucioni, Szyminski sembra favorito su Kalaj anche per il semplice fatto che finora il capitano non ha mai giocato con Kalay che, poi, dovrebbe occuparsi del centrosinistra.

Al di là delle scelte che Grosso è chiamato a fare, c'è soltanto un problema di abbondanza che non può preoccupare il tecnico. A centrocampo Rohden ha giocato più partite degli altri e precisamente nelle ultime quattordici ha saltato soltanto quella di Bolzano con il Sudtirol dove è rimasto in panchina. Fabio Grosso potrebbe farlo rifiatare e in questo caso toccherebbe a Garritano sostituirlo. Di sicuro a comporre la mediana ci saranno invece Mazzitelli e Lulic. Il tridente offensivo dovrebbe essere lo stesso delle ultime due partite, ossia con esterni Insigne e Caso e nel ruolo di punta centrale Moro.

A meno che il tecnico non decida di schierare dall'inizio Borrelli. Tutti gli altri pronti per le sostituzioni che Grosso deciderà di effettuare nel secondo tempo di una partita che presenta, come tutte le altre, insidie da non sottovalutare. La squadra di Moreno Longo ha conquistato nelle ultime cinque gare tre vittorie e un pareggio che gli hanno permesso di risalire la classifica fino all'attuale 13° posto, e quindi è chiaro che i lariani cercheranno di fare altri punti anche contro la capolista. Che è chiamata di nuovo a offrire una prestazione di alto livello per tenere anche a distanza le formazioni inseguitrici.