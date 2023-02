Guido Angelozzi il giorno dopo la chiusura del mercato ha trovato anche il tempo per indire una conferenza stampa appena tornato in sede da Milano. Per illustrare la strategia seguita durante la finestra invernale delle trattative e i risultati del lavoro svolto. «Come avevo preannunciato – ha precisato – dovevamo fare qualcosina sul mercato per potenziare la rosa e posso dire che sono soddisfatto di aver raggiunto gli obiettivi. Che erano quelli di rafforzare la squadra nel reparto degli esterni d'attacco, ruolo che richiede le maggiori energie. Potevamo fare di più anche perché il presidente Stirpe mi ha autorizzato a operare un investimento importante che non ho ritenuto di fare. Comunque Grosso è contento del fatto che potrà contare su due esterni Baez e Bidaoui, che conosco bene per averlo avuto a La Spezia nell'anno della promozione in A, e sul centrocampista Gelli che volevo prendere l'anno scorso ma l'Albinoleffe decise di non privarsi del calciatore».

Dopo aver aggiunto che Bidaoui e Baez hanno qualità diverse con il primo forte nello stretto, mentre il secondo ha più gamba, Angelozzi ha precisato che è stato sul punto di mettere a segno una trattativa importante ma è stato fermato da alcune considerazioni che dimostrano la sensibilità dell'uomo prima che dell'operatore valido ed esperto di mercato. «Ripeto che potevo fare di più avendo l'occasione di prendere qualche giocatore molto importante ma ho pensato che, se abbiamo in classifica 48 punti, il merito è di questi attuali calciatori e del tecnico che li allena. Un gruppo di ragazzi meravigliosi che hanno permesso di stare in testa alla classifica a una squadra partita per conquistare una salvezza tranquilla. Avrei potuto prendere due calciatori importanti di Serie A e tanti altri che si sono offerti, ma mi sono fermato per non mancare di rispetto a chi sta facendo bene. Quando si ha un gruppo compatto di bravi calciatori che hanno formato una famiglia come la nostra squadra bisogna tenerne conto».

Trattativa con il Pisa

Per quanto riguarda Giuseppe Sibilli, il direttore ha precisato che era interessato al giocatore «perché in grado di coprire tre ruoli. Abbiamo fatto anche una offerta importante al Pisa ma non l'ha voluto cedere». Angelozzi, comunque, aveva già il sì di Bidaoui. E su Gelli ha precisato: «Sa fare tutti i ruoli del centrocampo. Assicura quantità e qualità. Posso dire che è Garritano con più forza nelle gambe. Tra qualche mese mi darete ragione. Un giocatore forte come Boloca». Non sono mancate le richieste da parte di società importanti per alcuni canarini. Angelozzi ha voluto aggiungere che «Boloca è stato richiesto da una società di A per averlo subito. Stessa richiesta per Borrelli mentre per Cotali c' è stata un club di B. Ma il difensore, pure in scadenza di contratto, mi ha detto che vuole andare in A con il Frosinone. Comunque il presidente ha risposto a tutti di no. Ci sono altri canarini in scadenza ma di contratto ma di rinnovo parlerò solo a maggio».