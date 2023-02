È Soufiane Bidaoui (1990) l'esterno offensivo che il direttore Guido Angelozzi ha posto a disposizione di Fabio Grosso poche ore prima che si chiudesse la finestra del mercato invernale. C'è da rilevare subito un particolare importante. Angelozzi lo ha avuto già allo Spezia nella stagione della promozione in Serie A. Il marocchino con cittadinanza belga era in uscita dall'Ascoli e il direttore dell'area tecnica giallazzurra non ha perso tempo a chiudere la trattativa. Questo il comunicato del club di Viale Olimpia.

«Il Frosinone Calcio comunica di avere raggiunto l'accordo con la società sportiva Ascoli Calcio 1898 per l'acquisizione delle prestazioni sportive del calciatore Soufiane Bidaoui. L'attaccante classe 1990 arriva a titolo definitivo e vestirà la maglia giallazzurra fino al 30 giugno 2024». In carriera Bidaoui ha fatto registrare tra campionati e coppe 252 presenze con 27 reti. In italia ha indossato le maglie del Parma in Serie A, del Crotone, Latina, Avellino Spezia e Ascoli sempre in Serie B. Con il Picchio ha disputato gli ultimi tre campionati con 66 presenze e otto reti. Chiusa la trattativa con l'ex Ascoli, Angelozzi è riuscito anche a definirne un'altra sicuramente importante dopo avere raggiunto l'accordo con l'Albinoleffe.

Riguarda il centrocampista Francesco Gelli che arriva a titolo definitivo e indosserà la maglia giallazzurra fino al 30 giugno 2024. Classe 1996, nei sei campionati disputati con l'Albinoleffe ha fatto registrare 148 presenze con 7 gol, coprendo i ruoli di trequartista, mezzala ed anche di seconda punta. In uscita, il Frosinone ha ufficializzato Aliou Traoré (2001) e Simone Stampete (2002). Il centrocampista è stato ceduto a titolo definitivo al Goztepe Spor Kulubu, club di Smirne che milita nella Seconda divisione del campionato turco, mentre l'attaccante, dopo l'accordo con la Turris per la risoluzione del contratto, indosserà la maglia della Recanatese a titolo temporaneo fino al 30 giugno prossimo.

Dal campo

Intanto la squadra ha effettuato nel pomeriggio di ieri la prima seduta di allenamento per cominciare a preparare la trasferta di Como. Tutti in campo i canarini anche se Mulattieri ha lavorato in gruppo soltanto parzialmente e Boloca, per la prima volta dopo il problema a un polpaccio, è tornato sul terreno di gioco per svolgere però un allenamento personalizzato. Il gruppo, comunque, è stato impegnato, dopo la fase del riscaldamento, nel lavoro aerobico e in una serie di esercitazioni tecniche. Impegno massimo da parte di tutti in un'atmosfera di comprensibile serenità determinata non solo dal successo non facile sul Benevento ma anche dal fatto che il gruppo sta ormai per tornare al gran completo per affrontare le prossime impegnative partite con i ranghi al completo. Lo stesso Boloca, dopo aver saltato le ultime tre gare, ha imboccato il tratto del percorso più importante per il rientro in gruppo. Nel pomeriggio odierno in programma la seconda seduta settimanale sempre sul campo della Città dello Sport.