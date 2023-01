Con la rifinitura in programma questa mattina il Frosinone concluderà la preparazione in vista della partita di domani pomeriggio (fischio d'inizio alle ore 16,15) allo "Stirpe" contro il Benevento. Per i canarini una sfida che tra l'altro avrà anche tutto il sapore della rivincita dopo la prima battuta d'arresto del campionato difficile da digerire per come si è concretizzata. È stata una settimana di intenso lavoro per la capolista ma anche di eventi positivi relativi ai recuperi di alcune valide pedine quali Sampirisi e Kone e all'ulteriore passo verso la condizione migliore per Mazzitelli e Lucioni che, comunque, sono tornati in campo nella vittoriosa trasferta di Brescia.

C'è stato soltanto da registrare il contrattempo riguardante Garritano che, nell' allenamento di giovedì, ha accusato una forma di affaticamento che potrebbe indurre Fabio Grosso a tenerlo a riposo nella gara contro i sanniti. Ieri mattina il gruppo è tornato in campo per sostenere il penultimo allenamento nel corso del quale Lucioni e compagni sono stati impegnati in un lavoro tattico abbastanza intenso e su palle inattive. Vi hanno preso parte tutti i canarini compresi Garritano e Mulattieri che si sono allenati in gruppo solo parzialmente.

Facendo il punto della situazione possiamo dire che Fabio Grosso potrebbe rinunciare a Mulattieri che ha saltato anche la gara di Brescia e portare in panchina Garritano e Sampirisi (il primo subentrato nella sfida del "Rigamonti" e il secondo rimasto in panchina), mentre di sicuro non ci sarà Boloca che è ancora alle prese con le terapie per superare il problema al polpaccio destro che lo ha costretto a riposo forzato nelle partite con il Modena e a Brescia.

I dubbi di Grosso

Nonostante alcune possibili assenze il tecnico ha soluzioni alternative per mandare in campo una formazione competitiva, anche se potrebbe schierare all'inizio la stessa che è riuscita a conquistare i tre punti al termine della partita con le rondinelle. Però se il tecnico considera recuperato sotto tutti i punti di vista Lucioni è difficile poi che ci rinunci. Comunque, in difesa il Frosinone si schiererà con Turati in port e davanti a lui Oyono o Sampirisi, Lucioni, Ravanelli, Cotali o Frabotta. A centrocampo con Kone inizialmente in panchina e con Garritano più no che sì, conferme per Rohden, Mazzitelli e Lulic come pure nel tridente offensivo con Insigne, Moro e Caso. Pronti comunque per ogni evenienza anche Kalaj, Baez, Borrelli e Bocic. Con la rifinitura di stamane Grosso potrà sciogliere tutti i dubbi. Ma al di là di chi sarà chiamato a fare parte dello schieramento iniziale, la capolista è in grado di offrire un'altra prestazione di livello per aggiudicarsi l'importante posta in palio. Intanto nella serata di ieri il Frosinone ha comunicato di avere raggiunto l'accordo con il Sassuolo per la risoluzione anticipata della cessione temporanea di Riccardo Ciervo. L'attaccante è stato ceduto dal Sassuolo al Venezia.