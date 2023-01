Seduta pomeridiana ieri per i canarini, svolta questa volta sul rettangolo di gioco dello stadio "Benito Stirpe", che proseguono la preparazione alla gara interna di domenica (fischio d'inizio alle ore 16,15) contro il Benevento. Dalla stessa è emersa una notizia positiva e un'altra meno.

Partiamo dalla prima, che riguarda l'esterno destro di difesa Mario Sampirisi. L'ex Monza è tornato ad allenarsi il resto della squadra, dopo che per un problema di affaticamento era rimasto in panchina nella trasferta di domenica scorsa a Brescia. Alla pari di Kone, che ha ripreso con il resto dei compagni già da martedì, sarà quindi a completa disposizione per la sfida contro i sanniti. Entrambi, comunque, dovrebbero iniziare dalla panchina visto che da sempre il tecnico Fabio Grosso preferisce mandare inizialmente in campo chi è al 100%% della condizione già da tempo e non i reduci da problemi fisici. La nota negativa, invece, è arrivata da Luca Garritano, che a causa di un affaticamento ha lavorato solo parzialmente in gruppo. A questo punto per domenica l'ex Chievo dovrebbe essere a disposizione al massimo per la panchina.

La novità può essere Lucioni

Considerando che Garritano al "Rigamonti" è subentrato soltanto nella ripresa, a questo punto l'unica novità rispetto all'undici di Brescia potrebbe riguardare il ritorno dal primo minuto di Fabio Lucioni. Il capitano ha già fatto il suo rientro in maniera positiva nell'ultima mezzora contro le "rondinelle" e quindi è sicuramente pronto per riprendere il suo posto. Allo stesso tempo, però, c'è anche da dire che chi ha preso il suo posto nelle ultime tre partite, Sergio Kalaj, ha svolto sempre in pieno il suo compito. A Grosso, quindi, la decisione che, come sempre, alla fine sarà la più giusta per l'economia di gioco della sua squadra.

Mulattieri ancora a parte

Sicuro assente contro il Benevento sarà Daniel Boloca, ancora alle prese con il problema al polpaccio (anche ieri per lui solo terapie), mentre bisogna valutare la condizione di Samuele Mulattieri. L'attaccante continua a svolgere un lavoro solo parziale con il resto della squadra e quindi la sua presenza per domenica resta molto dubbia. Rispetto al "Rigamonti", però, Grosso ritrova un'altra punta centrale, Gennaro Borrelli, che ha scontato il turno di squalifica. Ciò nonostante al centro del tridente avanzato dovrebbe toccare ancora a Luca Moro, che dopo il gol di Brescia è sembrato ritrovato sotto tutti i punti di vista. Per il resto l'undici anti Benevento potrebbe ricalcare in tutto e per tutto quello del "Rigamonti", con il solito dubbio tra Cotali e Frabotta per quel che riguardante la corsia sinistra del pacchetto arretrato.