Nel Frosinone fari puntati sul campionato e sul mercato che, ormai, è in dirittura di arrivo. La squadra è tornata in campo con una doppia seduta per preparare la partita di domenica (ore 16,15) allo "Stirpe" contro il Benevento.

Al mattino Grosso e i suoi collaboratori hanno impegnato il gruppo in un lavoro aerobico e nel pomeriggio in una serie di esercitazioni tecniche concluse con partite a tema.

Parzialmente in gruppo Sampirisi e Mulattieri, mentre per Boloca solo fisioterapia. Oggi nuova seduta al pomeriggio. Il tutto in un ambiente in cui, chiaramente, domina la massima tranquillità, ma anche la consapevolezza che contro i sanniti ci sarà da soffrire per tagliare il traguardo della quindicesima vittoria. In B, ormai è a tutti noto che ogni gara va affrontata con la concentrazione e la determinazione massima. Contro il Benevento ci sarebbe la possibilità di rivedere in campo Kone.

L'ivoriano non vede l'ora di tornare a giocare una gara ufficiale dopo il riposo forzato dovuto all'infortunio che ha accusato nella fase finale della partita di Cosenza del 29 ottobre scorso. L'11 novembre Kone è stato sottoposto a intervento chirurgico al V metatarso del piede sinistro presso l'ospedale Maria Vittoria di Torino e da quel momento ha iniziato la fase del recupero che si è conclusa martedì scorso con il rientro in gruppo dopo aver saltato le ultime dieci gare di campionato.

Per l'importante partita contro i sanniti, Grosso ha solo problemi di abbondanza in tutti i reparti. L'unico assente certo sarà Boloca, mentre bisognerà vedere se Sampirisi e Mulattieri, che anche ieri come detto si sono allenati ingruppo soltanto parzialmente, verrano recuperati almeno per la panchina. Situazione mercato Ieri per il club di Viale Olimpia è stata una giornata piatta. Ovviamente solo apparentemente dal momento che l'attività del direttore Angelozzi è sicuramente molto intensa. Anche se lo stesso responsabile dell'Area tecnica ha precisato che «qualcosina sarà fatta sul mercato».

Che diventerà più intenso se qualcuno dei canarini, al di là dei vari Ciervo, Traorè e forse Bocic che sono in partenza, dovessero essere ceduti. Due notizie ieri hanno fatto riferimento al Genoa e all'Udinese. La prima asseriva che è sempre vivo l'interessamento dei liguri per Frabotta. Ma sul possibile trasferimento del difensore Angelozzi ha tagliato corto qualche giorno fa: «Frabotta resta al Frosinone». La seconda parlava dell'interessamento dell'Udinese per Mulattieri che è dell'Inter e al Frosinone è giunto in prestito con la formula del riscatto e del contro riscatto. Questo significa che il possibile accordo può raggiungersi solo con tre "sì".

Comunque sia, Angelozzi le contromisure eventuali le avrebbe già prese se è vero che ha chiesto alla Cremonese il prestito di Frank Tsadjout anche al di là dell'improbabile trasferimento di Mulattieri. Infine nessuna novità, rispetto al giorno precedente, per l'arrivo alla corte di Grosso dell'esterno offensivo di sinistra Dennis Jhonsen dal Venezia, dove dovrebbe finire Ciervo.