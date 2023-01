Dopo il riposo di lunedì, da ieri pomeriggio il Frosinone è tornato in campo per iniziare a preparare la gara di domenica allo "Stirpe" contro il Benevento. E dal terreno di gioco della "Città dello Sport" di Ferentino è subito arrivata una notizia importante. Riguarda il centrocampista Kone che finalmente è tornato ad allenarsi completamente con il resto dei compagni e quindi sarà pronto a fare il suo rientro già contro i sanniti. Unico assente Boloca che prosegue con le terapie per superare il problema al polpaccio, mentre Mulattieri e Sampirisi hanno lavorato parzialmente in gruppo (in pratica hanno saltato soltanto la partitella finale).

In arrivo novità dal mercato

Intanto tra sei giorni si chiuderà la finestra del mercato invernale, che fin qui ha portato alla corte di Grosso (a titolo definitivo) la punta esterna uruguaiana di 26 anni Jaime Baez, già in gol nella gara contro il Brescia un quarto d'ora dopo che era entrato in campo (16' della ripresa) per sostituire Mazzitelli. Poi più niente di ufficiale anche se il direttore Guido Angelozzi ha sicuramente continuato nel suo attento lavoro per mettere a disposizione di Grosso qualche altra importante pedina come ha preannunciato nel corso dell'intervista resa a Sportitalia quando ha precisato sull'argomento mercato che «qualcosina in settimana faremo» alludendo a quella in corso. E sembrerebbe che l'obiettivo sarebbe rivolto ad assicurarsi uno o due attaccanti dalle caratteristiche diverse anche dopo l'arrivo di Baez. Anzi proprio dalla Cremonese potrebbe giungere per ampliare la rosa giallazzurra l'attaccante che il Frosinone starebbe cercando. Se così fosse la trattativa dovrebbe anche chiudersi positivamente considerando gli ottimi rapporti che intercorrono tra Guido Angelozzi e l'importante dirigente Ariedo Braida che, in seno al club grigiorosso, riveste la carica di direttore generale. Riguarderebbe la prima punta Frank Tsadjout nato a Perugia il 18 luglio 1999 da genitori camerunensi ed attualmente di proprietà della Cremonese che lo ha acquistato dal Milan a titolo definitivo il 15 luglio dell'anno scorso. In Serie B ha indossato le maglie di Cittadella, Pordenone, Ascoli e nel campionato in corso ha fatto registrare quattro presenze nelle gare con Salernitana, Verona, Monza e Bologna. Nel mirino del responsabile dell'Area tecnica giallazzurra, però, ci sarebbe soprattutto il norvergese del Venezia Dennis Jhonsen. Classe 1998, l'attaccante esterno con la maglia neroverde è stato in campo in 74 partite, di cui 25 di A, nel corso delle quali ha messo a segno 7 reti. Jhonsen potrebbe diventare canarino nello scambio di attaccanti con Riccardo Ciervo, giunto in prestito dal Sassuolo, che andrebbe in laguna. Il Venezia ha chiesto notizie sul giovane esterno offensivo sia al Frosinone che al Sassuolo. Ancora sul fronte attaccanti e sempre nel mirino del club di Viale Olimpia ci sarebbero anche Giuseppe Sibilli classe 1996 in uscita dal Pisa e Soufiane Bidaoui che sta per lasciare l'Ascoli. Dalla sua parte il marocchino con cittadinanza belga non ha l'età visto che il 20 aprile compirà 33 anni. Su Sibilli, invece ci sarebbe la concorrenza di Brescia, Ascoli, Benevento e Venezia.