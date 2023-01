Per il Frosinone ancora una grande prestazione coronata dall'ennesimo successo, meritato fino in fondo, di questa stagione. Nella seconda giornata di ritorno i canarini hanno espugnato il campo del Brescia e tutti i calciatori mandati in campo dal tecnico Fabio Grosso nella gara del "Rigamonti" hanno ottenuto una media voto generale quantomeno sufficiente. Per la seconda partita consecutiva il migliore in campo è risultato Roberto Insigne . L'attaccante esterno dei giallazzurri è stato l'autore della seconda delle tre reti della sua squadra e ha ottenuto un bel 7,00 . Alle sue spalle il primo marcatore di giornata, Luca Moro (6,83 ), che ha preceduto la coppia composta da Luca Mazzitelli e Karlo Lulic (6,67 ). Andiamo a questo punto a vedere la nuova graduatoria generale del nostro concorso il Leone dell'Anno dopo la disputa di questa 21ª giornata.

Novità in testa con Marcus Rohden che ha nuovamente scavalcato Fabio Lucioni. Il capitano, tornato in campo nella ripresa dopo il lungo stop per infortunio, è passato da 6,52 a 6,49, mentre lo svedese da 6,51 a 6,50. Appaiati con Rohden ci sono altri due canarini, Sergio Kalaj e Jaime Baez che, però, vantano soltanto tre e una presenza e quindi al momento non potrebbero entrare nella classifica finale (a fine stagione bisogna aver collezionato minimo quattordici, ossia una più di un terzo di quelle totali). Di conseguenza per il momento il terzo posto resta appannaggio di Ben Kone (6,48), ancora fermo per infortunio. Alle spalle dell'ivoriano rafforza la quarta piazza Roberto Insigne , che passa da 6,39 a 6,43.

Quinto posto per Samuele Mulattieri (6,37), assente per infortunio nell'ultima partita. Con media generale oltre la sufficienza troviamo quindi nell'ordine: Giuseppe Caso e Daniel Boloca (6,33 ), Luca Mazzitelli (6,31 ), Luca Garritano (6,28), Mario Sampirisi (6,25), Przemyslaw Szyminski (6,24), Luca Ravanelli (6,23), Gennaro Borrelli (6,19 ), Ilario Monterisi e Stefano Turati (6,15), Matteo Cotali (6,11), Anthony Oyono (6,09), Luca Moro (6,08), Karlo Lulic e Riccardo Ciervo (6,06), fino ad arrivare a Gianluca Frabotta (6,04). Soltanto due, infine, i giallazzurri che al momento hanno una media negativa: Milos Bocic (5,94 ) e Andrea Oliveri (5,58).