Il Frosinone di Fabio Grosso ha archiviato anche la terzultima seduta di allenamento in preparazione alla difficile e impegnativa partita di domenica sul campo del Brescia. Nel pomeriggio di ieri il gruppo squadra è tornato in campo sotto gli occhi attenti del tecnico e del suo staff che hanno impegnato Lucioni e compagni in un lavoro tattico abbastanza intenso e in una serie di esercitazioni tecniche, affrontate con il massimo impegno nella consapevolezza che, sul terreno di gioco dello stadio "Rigamonti", tutti dovranno offrire una prestazione di livello per conquistare punti importanti per la classifica.

Se si esclude Kone, che ha lavorato solo parzialmente in gruppo, e Boloca, che si sta sottoponendo alle terapie necessarie per superare il problema al polpaccio della gamba destra, tutti gli altri canarini sono apparsi in condizioni rassicuranti. Compresi Lucioni e Mazzitelli che hanno ripreso a lavorare insieme ai compagni già dalla doppia seduta di mercoledì. La squadra tornerà in campo stamane per concludere la preparazione all'incontro con la rifinitura di domani. Quindi nel primo pomeriggio partenza alla volta di Brescia. Del gruppo faranno ovviamente parte anche Lucioni e Mazzitelli, mentre non sappiamo se il tecnico deciderà di convocare anche Kone, che si sta allenando ormai da giorni parzialmente con il gruppo.

Ipotesi di formazione

Contro le rondinelle Grosso dovrebbe tornare a schierare la squadra con il modulo che le permette di esprimere meglio tutte le sue qualità tecniche e agonistiche: il 4-3-3. Partendo dalla difesa, Sampirisi e Fabotta o Cotali agiranno sugli esterni, mentre i due centrali dovrebbero essere Kalaj e Ravanelli. Ma c'è anche il capitano che scalpita per tornare a giocare in campionato dopo aver saltato le ultime sei partite. In tal caso Lucioni prenderebbe il posto di Kalaj. Per centrocampo e attacco in sei si giocheranno con tutta probabilità cinque maglie, escludendo il ruolo di punta centrale per il quale Mulattieri attualmente non ha concorrenti, sempre se Grosso deciderà di inserire fin dall'inizio Mazzitelli. Diversamente i tre centrocampisti dovrebbero essere Rohden, Lulic e Garritano con Insigne, Mulattieri e Caso a comporre il tridente offensivo. In ogni caso il tecnico continuerà a monitorare le condizioni fisiche di tutti i titolari, dal momento che può contare su una serie di soluzioni alternative, tutte molto valide. A fare la differenza, quando Fabio Grosso sarà chiamato a effettuare le scelte, sarà soltanto la condizione dei singoli. Insomma in campo andranno gli undici canarini che, più degli altri, garantiranno il rendimento migliore. Ormai ogni partita presenta un indice di difficoltà sempre più elevato che si può superare soltanto con prestazioni sempre più di alto livello.