Nemmeno il maltempo di ieri ha fermato il Frosinone che è tornato in campo per cominciare a preparare la trasferta di Brescia. Massimo impegno da parte di tutti e non potrebbe essere diversamente dal momento che c'è il primo posto da onorare e da difendere dall'assalto delle formazioni inseguitrici che cercheranno di accorciare le distanze dal vertice della classifica.

Seduta sotto la pioggia affrontata di slancio dal gruppo squadra, impegnato, dopo la fase del riscaldamento, nel consueto lavoro aerobico, concluso da una serie di esercitazioni tecniche. Insieme ai compagni si sono allenati, anche se solo parzialmente, Mazzitelli e Lucioni, mentre Kone ha svolto un allenamento personalizzato e Boloca è rimasto negli spogliatoi per sottoporsi alle terapie del caso. In prospettiva Brescia, comunque, le novità ci dovrebbero essere e anche positive almeno per due degli infortunati.

Alludiamo a Luca Mazzitelli e a Fabio Lucioni. Il primo ha concluso il percorso di recupero e oggi dovrebbe tornare ad allenarsi in gruppo, mentre il capitano è ormai in dirittura di arrivo e potrebbe essere la sorpresa per la gara contro le rondinelle del reintegrato Pep Clotet dopo i 26 giorni di Alfredo Aglietti in panchina. Nel senso che anche il capitano potrebbe essere a disposizione di Fabio Grosso per la trasferta di Brescia. Oggi i canarini torneranno in campo ma sarà lavoro doppio dal momento che dovranno affrontarlo al mattino e nel pomeriggio.

Insomma il periodo nero dal punto di vista degli infortuni sta per passare anche se Grosso dovrà ancora rinunciare a Kone e a Boloca. Mazzitelli, come detto, dovrebbe tornare in gruppo oggi dopo essere stato costretto a saltare le ultime due partite contro Ternana e Modena a causa di un problema al polpaccio della gamba destra. Prima l'ex Monza era stato in campo in dodici gare e sempre nella formazione iniziale e in nove dal primo all'ultimo minuto, avendo debuttato in maglia giallazzurra alla sesta di campionato nella gara vinta sul Palermo.

Comunque era nell'aria ormai da qualche giorno a questa parte il recupero del centrocampista mentre la sorpresa potrebbe essere quella del ritorno in gruppo anche del capitano. Lucioni ha accusato il problema alla caviglia nella seduta del 30 novembre scorso, qualche giorno prima della trasferta di Bolzano. In effetti ha saltato sei partite anche se nelle ultime due è stato in panchina. Con il recupero di Mazzitelli, Grosso potrà tornare ad avere una pedina in più a centrocampo e nel ruolo di play e quindi a riproporre dall'inizio l'assetto tattico che alla formazione assicura maggiore equilibrio in aggiunta a tenuta e brillantezza che hanno permesso di mettere a segno tredici vittorie nelle venti partite disputate. Per concludere ci sembra opportuno mettere in risalto che, anche in assenza di valide pedine, la capolista ha continuato a macinare gioco e a conquistare successi con prestazioni molto positive.