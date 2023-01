Mai vacanza, anche se breve, è stata meritata dai canarini di Fabio Grosso come l'ultima dopo il successo sul Modena, costretto a lasciare alla capolista i sei punti del duplice confronto. Oggi pomeriggio la squadra tornerà in campo con la certezza che la sospensione del campionato non ha interrotto la serie delle prestazioni positive coronate dal successo pieno. Tredici in tutto su venti incontri e non è cosa di poco conto considerando le difficoltà di un campionato estenuante e pieno insidie a ogni partita.

Prima seduta settimanale, dunque, di preparazione alla trasferta di Brescia ed anche attesa soprattutto per avere indicazioni importanti circa il possibile recupero di qualcuno dei quattro canarini fermati da infortuno. Nella conferenza stampa post successo sulla squadra di Tesser, Grosso ha fatto trapelare la possibilità che qualche novità potrebbe esserci. «Potrò essere più preciso tra qualche giorno - ha precisato - ma stiamo rispettando le tempistiche per tutti. Spero di inserirli presto nel gruppo. L'unico che ha rallentato il recupero è stata Mazzitelli perchè ha evidenziato un secondo problema quando stava per superare il primo. Boloca ha accusato un fastidio al polpaccio e vedremo alla ripresa come sta. Spero di recuperarli entrambi. Invece non so quando potrò reinserire Lucioni e Kone. Sono tutti giocatori importanti».

Osservati speciali

Ecco perché la seduta odierna è attesa con un certo interesse nella speranza che qualche novità possa esserci in vista dell'impegnativa trasferta di Brescia. Gli osservati speciali saranno, ovviamente, Mazzitelli e Boloca su tutti, gli unici due che il tecnico pensa e spera di riavere subito a disposizione. Il primo per la verità si è allenato in gruppo anche se parzialmente nelle ultime sedute e, quindi, qualche possibilità c'è che torni a farlo a tempo pieno. L'ex Monza ha saltato le due ultime partite nelle quali, comunque, la capolista è riuscita a fare il pieno di punti. Boloca, invece, si è fermato nel corso della seduta di giovedì scorso per un problema al polpaccio della gamba destra e, quindi, ha saltato soltanto l'incontro con il Modena. Fari puntati anche sull'ultimo arrivato nella famiglia giallazzurra e alludiamo all'attaccante uruguaiano Jaime Baez che il direttore Angelozzi ha messo a disposizione di Grosso alla vigilia della sfida di domenica scorsa. Baez con il Modena è andato anche in panchina e, alla fine, anche lui sotto la "Nord" ha cantato e saltato insieme ai nuovi compagni di squadra. Infine e infortunati a parte, che speriamo rientrino nel gruppo prima possibile, la capolista ha dimostrato di sapere vincere anche con il gruppo che ha alternato nei due tempi della vittoriosa gara di sabato scorso.