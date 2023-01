Il Frosinone batte per 2 a 1 in casa il Modena e va in fuga in testa alla classifica grazie alla contemporanea sconfitta casalinga della Reggina. A firmare il successo dei giallazzurri sono stati nel secondo tempo Roberto Insigne e Giuseppe Caso, che nel giro di 4 minuti tra il 64esimo e il 68esimo hanno piegato le resistenze dei canarini emiliani. Adesso i ragazzi di Grosso hanno un vantaggio di 6 punti sulla seconda in classifica e di 9 sulla terza. Prossimo impegno domenica 22 sul campo del Brescia