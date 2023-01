Ormai ci siamo quasi. Soltanto tre giorni separano il Frosinone dalla ripartenza del campionato, che per la capolista avverrà sul terreno di gioco del "Benito Stirpe" a distanza di oltre due settimane dal vittorioso incontro con la Ternana che nel tardo pomeriggio di Santo Stefano ha chiuso il girone di andata. La formazione di Fabio Grosso potrà quindi contare di nuovo sul tifo dei propri sostenitori che saranno sicuramente più numerosi delle precedenti partite disputate nello stadio di Viale Olimpia.

La prevendita dei tagliandi di ingresso sta andando oltre ogni più rosea aspettativa ed assicurerà all'incontro, difficile come tutti gli altri della serie cadetta, una cornice di pubblico degna della importanza che riveste ai fini della classifica. Il Frosinone l'affronterà da prima della classe decisa a continuare lo splendido percorso iniziato il 14 agosto allo stadio "Braglia" proprio contro la formazione di Attilio Tesser, in quella occasione superata grazie alla rete firmata da Rohden.

Dire che i giallazzurri vorranno bissare l'impresa della prima giornata di campionato è scontato anche perchè, sabato pomeriggio, dalla loro parte avranno tutti i fattori ambientali in uno stadio che sfiorerà sicuramente il tutto esaurito. Insomma c'è attesa per la ripresa del campionato che il gruppo squadra giallazzurro sta continuando a preparare con il massimo impegno. Ormai Lucioni e compagni sanno che non possono tradire le aspettative dei propri sostenitori, che dopo i sogni cominciano anche ad accarezzare la possibilità del ritorno per la terza volta nel giro di sette anni nella massima serie.

La preparazione

Per tutti ieri è stata giornata di razione doppia di allenamenti come al soluto condotta con impegno massimo. Nella seduta del mattino dopo la fase di attivazione muscolare lavoro aerobico abbastanza intenso. Nel pomeriggio serie di esercitazioni tecniche concluse con una serie di partite a tema. La nota positiva è arrivata dalla presenza in gruppo anche se parziale di Mazzitelli e di Lucioni che hanno lavorato insieme a Kone e agli altri compagni. Buon segno in vista della partita di sabato prossimo e soprattutto delle successive dal momento che Grosso potrebbe anche portarli in panchina per impiegarne qualcuno in caso di necessità. Ormai sappiamo che il tecnico dei canarini ci pensa su mille volte prima di rischiare un recupero, dal momento che ha sempre preferito schierare in campo giocatori che diano garanzia di rendimento sotto tutti gli aspetti. Anche perchè non gli mancano le alternative per affrontare il Modena con una formazione sicuramente competitiva anche senza i tre canarini quasi del tutto recuperati dai rispettivi infortuni.

Ipotesi di formazione

Lo schieramento iniziale, insomma, potrebbe non differenziarsi di molto dall'undici che ha affrontato e battuto la Ternana. Cioè in porta ci sarà Turati, con la difesa a quattro formata da destra a sinistra da Sampirisi, Kalaj o Szyminski, Ravanelli, Cotali che potrebbe essere preferito a Frabotta se è vero che l'ex Juventino ha le valigie quasi pronte per trasferirsi al Genoa. Rohden e Boloca dovrebbero occupare due ruoli del centrocampo mentre per il terzo potrebbe esserci il ballottaggio tra Lulic e Garritano che, contro la Ternana, è entrato nella ripresa. Ma Garritano potrebbe anche essere schierato come esterno di sinistra del tridente e, in questo caso, in panchina potrebbe andarci Caso. Insigne e Mulattieri, infine, dovrebbero completare il tridente offensivo. Come si vede al tecnico non mancano le alter nativa per schierare in campo una formazione comunque competitiva.