Dopo avere lasciato tutto lo spazio ai primi giorni di un mercato per tutti i club finora inconcludente, la Serie B si avvicina sempre più verso la ripresa del campionato. Per il Frosinone di Fabio Grosso sarà di nuovo partita al "Benito Stirpe" dopo la chiusura con il botto dell'ultimo turno del girone di andata con la netta vittoria sulla Ternana. Che è stata necessaria per mantenere la testa della classifica dall'assalto della Reggina e delle altre formazioni che seguono quella di Pippo Inzaghi. Sarà una ripartenza che la capolista sta preparando con il massimo impegno ben sapendo che non è sempre facile tornare in campo dopo una sosta di oltre due settimane.

Le sorprese possono esserci ma speriamo che siano tutte positive anche perché avviene nello stadio diventato ormai un fortino sempre più difficile da espugnare. Proprio nella partita contro la formazione di Aurelio Andreazzoli il "Benito Stirpe" ha fatto registrare il record stagionale di spettatori, al di là della presenza nel settore ospite di oltre mille tifosi delle Fere. E c'è da aspettarsi che il numero aumenterà ancora perché ormai i giallazzuurri hanno dimostrato, non solo con le vittorie ma anche con prestazioni molto valide anche quando non hanno raccolto l'intera posta in palio, di meritare attenzioni crescenti da parte di una tifoseria molto più numerosa di quella che finora l'ha seguita in casa e anche fuori in numero maggiore relativamente alle ultime gare.

Insomma, in occasione del ritorno al calcio giocato contro il Modena di Attilio Tesser, dagli spalti dovrà arrivare in campo la spinta necessaria perché la squadra sia in grado di effettuare una ripartenza da capolista, superando ogni tipo di insidia propria di ogni incontro della serie cadetta. In palio ci sono punti importanti da conquistare ad ogni costo. In tutto saranno trenta quelli disponibili al "Benito Stirpe" e capitan Lucioni e compagni dovranno metterne all'incasso il più possibile.

Ieri la ripresa

Dopo avere concluso sabato mattina la prima settimana di allenamento, la squadra è tornata in campo nel pomeriggio di ieri per la prima seduta delle cinque che Grosso e il suo staff hanno a disposizione per continuare a preparare nel migliore dei modi la partita di sabato. Dopo la fase del riscaldamento il gruppo è stato impegnato nel lavoro aerobico concluso dalla serie di esercitazioni tecniche. Osservati speciali i tre infortunati con Kone che continua a lavorare in gruppo, ma parzialmente, anche se è ormai prossimo ad entrarvi in via definitiva. Ancora differenziato per Lucioni e Mazzitelli mentre il portiere Loria si è fermato per un problema alla caviglia destra che sarà valutato nei prossimi giorni. Per oggi è in programma una doppia seduta. Parlare di formazione a cinque giorni dalla partita è azzardato anche se copn il Modena il Frosinone potrebbe schierarsi inizialmente con Turati tra i pali e con la difesa a quattro formata da Sampirisi, Szyminski o Kalaj, Ravanelli, Cotali; i tre di centrocampo potrebbero essere Rohden, Boloca e Garritano con il tridente offensivo formato dagli esterni Insigne e Caso e dalla punta centrale Mulattieri.