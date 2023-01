La lunga sosta osservata dal campionato di Serie B alla fine del girone d'andata è ormai alle spalle. E con la seduta di allenamento in programma questo pomeriggio nella struttura della "Città dello Sport" di Ferentino, per il Frosinone si aprirà la settimana che porta al ritorno in campo ufficiale del canarini: sabato allo stadio "Benito Stirpe" (ore 16,15) contro il Modena. Una partita che rappresenterà il via del girone di ritorno, dal quale ci si attende una conferma da parte della formazione di Fabio Grosso.

Nelle diciannove gara prima del giro di boa, i canarini hanno viaggiato con un ritmo entusiasmante fatto di dodici successi, tre pareggi e quattro sconfitte che hanno lasciato molto rammarico. Rammarico inutile sotto il profilo dei punti, ma che dal punto di vista delle prestazioni sta comunque a significare che nel girone d'andata il Frosinone ha sempre fatto in pieno il proprio dovere. Dalla prima partita (trasferta contro il Modena) fino all'ultima del 26 dicembre (allo "Stirpe" con la Ternana). Ora, è chiaro, che bisognerà provare a ripetersi, e farlo non sarà facile. Sia perché tante squadre con il mercato invernale cambieranno molto ma, soprattutto, in considerazione del fatto che adesso i giallazzurri non rappresentano più una sorpresa come poteva essere a inizio stagione, e quindi ogni avversario che si troveranno di fronte moltiplicherà le forze per provare a fare lo sgambetto all'attuale prima della classe. In altre parole l'attesa per il via del girone di ritorno continua a crescere giorno dopo giorno.

Riflettori sempre puntati

su Kone, Luconi e Mazzitelli

Tornando alla ripresa degli allenamenti di questo pomeriggio, come ormai da diverso tempo a questa parte gli osservati speciali saranno Ben Kone, Fabio Lucioni e Luca Mazzitelli. Vale a dire i tre calciatori che sono reduci da infortuni. Il primo sembra al momento quello più vicino al rientro, che potrebbe avvenire già sabato pomeriggio con il Modena. L'ivoriano, come si ricorderà, si era fermato dopo la trasferta di Cosenza (undicesima giornata) per sottoporsi a un intervento chirurgico al quinto metatarso del piede. Da inizio della scorsa settimana Kone ha ripreso a lavorare in gruppo, anche se parzialmente, e quindi già da oggi potrebbe svolgere l'intera seduta con tutto il resto dei compagni.

Cinque, invece, le partite che fin qui ha saltato il capitano Lucioni, costretto allo stop per una brutta botta al piede accusata in allenamento nella settimana che ha preceduto la trasferta di Bolzano contro il Sudtirol. Al momento il centrale di difesa sta svolgendo un lavoro personalizzato che gli permetta di ritrovare al più presto la migliore condizione fisica. Stesso lavoro di Lucioni anche per Mazzitelli, che è stato invece fermato alla vigilia della sfida di Santo Stefano contro la Ternana per un fastidio al polpaccio. Anche per l'ex centrocampista del Monza l'infortunio in se per se appare superato, ma c'è bisogno ancora di un po' di tempo perché possa ritrovare anche lui la migliore condizione atletica.