Con la seduta di ieri mattina il Frosinone ha archiviato la prima settimana di preparazione alla partita con il Modena che sarà la prima tappa del girone di ritorno che inizierà sabato prossimo sul terreno di gioco del "Benito Stirpe". Agli ordini del tecnico e del suo staff la squadra è stata impegnata, dopo la fase del riscaldamento, in una serie di esercitazioni tattiche concluse da una partita finale in famiglia senza pretesa alcuna e nella massima attenzione per evitare qualsiasi scontro. Non vi hanno preso parte Kone che, comunque, ha lavorato in gruppo almeno parzialmente, Lucioni e Mazzitelli che hanno continuato il lavoro personalizzato.

Dunque prima fase della preparazione conclusa dopo cinque sedute nel corso delle quali Grosso ha imposto un carico di lavoro abbastanza intenso, soprattutto sotto l'aspetto della condizione atletica nelle prime due quando ha tenuto in campo il gruppo squadra al mattino e nel pomeriggio. D'altra parte tutti, tecnici e addetti ai lavori ai vari livelli, sono concordi con l'affermare che il 14 gennaio prossimo inizierà per la Serie B un altro campionato, sicuramente molto più difficile. E, quindi, bisognerà alzare l'asticella delle prestazioni per restare a galla. Anche perché durante la finestra invernale del mercato i club che se lo possono permettere non ci penseranno su due volte per potenziare le rispettive formazioni e riuscire a riguadagnare il terreno perduto nei confronti del Frosinone capolista. Tornando al lavoro del campo, oggi riposo e domani pomeriggio la ripresa.

Grosso avrà a disposizione altre cinque sedute, compresa la rifinitura di venerdì, per preparare la partita con gli emiliani anche sul piano tattico e dei dettagli che, spesso, sono molto importanti per conquistare il risultato migliore. E contro il Modena il Frosinone dovrà partire con il piede sull' acceleratore perchè, anche se l'avversario di turno presenta un tasso di difficoltà sicuramente alto come ogni partita, la formazione di Grosso possiede tutti gli anticorpi, sia tecnici che agonistici, per superare l'ostacolo. Tenendo presente che nelle ultime cinque partite la capolista, pur giocandone tre fuori casa e contro avversari d'alta classifica quali Sudtirol, Reggina e Genoa, qualcosina ha perso in fatto di punti ma non nei confronti del Modena che ne ha fatti otto quanti il Frosinone.

Comunque primo posto sempre al sicuro ma massima attenzione e livello di guardia sempre alto. A questo punto sarà anche importante il recupero dei tre giocatori attualmente infortunati. Con la ripresa della preparazione Kone potrebbe tornare a tempo pieno nel gruppo anche Mazzitelli potrebbe essere tra i convocati per la partita con il Modena. Seppure difficilmente Grosso li inserirà nella formazione iniziale che, tra l'altro, molto bene ha fatto riuscendo a superare nettamente la Ternana prima dello stop. Dal mercaro non ci sono novità. Vignato sembra interessato a restare in Serie A mentre resta in piedi la trattativa riguardante Francesco Forte. Il Frosinone un'offerta l'ha fatta ed anche sostanziosa ma il Benevento ha quotato il cartellino del suo attaccante ben oltre la stesa offerta. Comunque gli sviluppi sono degni di essere seguiti.