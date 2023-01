In campionato Fabio Grosso ha impiegato nel girone di andata tutti i titolari della rosa. Con la sola eccezione dei due portieri e della punta Borrelli che è stato in campo in undici spezzoni di gara per 142'. Sono, quindi, stati 25 i canarini che il tecnico ha alternato (o meglio 24 dopo la partenza di Houdi che ha giocato solo in Coppa). Se consideriamo le rose delle altre squadre, vediamo che uguale numero di calciatori hanno impiegato Bari, Brescia, Cagliari e Palermo.

Nel Cittadella e nel Sudtirol hanno giocato in 24, mentre nella Reggina 23. Tutte le altre squadre hanno utilizzato più giocatori con il Como e con la Ternana in testa (30), e 28 per Ascoli, Benevento, Parma e Spal. Ventisette per Modena e Venezia, ventisei, infine, per Cosenza, Genoa, Perugia e Pisa. Nel Frosinone si va dalle 19 presenze di Turati all'unica di Kalaj che ha effettuato il debutto nella vittoriosa partita contro la Ternana restando sul terreno di gioco fino al 67'. Minutaggio pieno, dunque, per il portiere con 1.710' e a seguire Boloca con 1.432' e 18 presenze, Garritano con 19 presene e 1297' e Lucioni che ha fatto il pieno di presenze e di minuti che sono stati 1.260, fino all'infortunio della quattordicesima giornata.

Con oltre mille minuti troviamo nell'ordine Cotali (1.114' e 16 presenze), Ravanelli (1080' e 12 presenze), Rohden (1077' e 15 presenze) e Sampirisi (1064' e 14 presenze). Quindi Mazzitelli (1009' e 12 presenze) e Mulattieri (1005' e 19 presenze). Per quanto riguarda quest'ultimo, ha fatto parte dell'undici iniziale in dieci partite soltanto delle 19 presenze e, se si esclude la gara iniziale con il Modena, nella quale ha giocato i primi 86', la parte più sostanziosa del minutaggio c'è stata nella seconda fase del girone di ritorno. Le uniche due partite complete per Mulattoeri sono state quella di Cosenza e di Ascoli.

Comunque importante è risultato il fatto che Fabio Grosso ha fatto debuttare dall'inizio tutti i titolari che ha avuto a disposizione con le tre eccezioni di cui abbiamo parlato all'inizio. Sotto i mille minuti di presenze in campo ci sono Szyminsky (993' e 12 presenze), Moro (929' e 17 presenze ossia due in meno di Mulattieri. Ma senza avere mai disputato una intera partita, anche se ha fatto parte della formazione iniziale in dodici occasioni, subentrando nelle ultime tre e nelle gare con Cittadella e Parma. Caso è stato in campo in 17 gare con minutaggio di 927' a causa del problema alla spalla destra. Kone, anche lui fermato dall'infortunio al piede sinistro ha giocato 784' con 10 presenze, Insigne e Frabotta hanno giocato 595' il primo in tredici gare e 593' il secondo con una in meno.

Con 437' e 15 presenze troviamo Lulic, con 407' e 6 presenze un altro canarino fermato da infortunio, Oyono, con 332' e 3 presenze Ciervo, con 288' e 4 presenze Monterisi, con 182' e 9 presenze Bocic e con 142' in ben 11 presenze Borrelli. Chiude, come detto, all'inizio Kalaj con la partita del debutto contro la Ternana giocata fino al 67'.