È morto Gianluca Vialli, aveva 58 anni. L'ex attaccante si è spento a Londra dopo aver combattuto contro una lunga malattia. Il Frosinone Calcio ricorda ricorda l'ex calciatore e il rapporto che si era creato nel corso degli anni. Il presidente del Frosinone Calcio, Maurizio Stirpe, e l'intero club giallazzurro piangono la scomparsa del grande Gianluca Vialli. Con coraggio e ardore ha combattuto contro la sua malattia dimostrando ancora una volta, come faceva in campo, il suo spirito da gladiatore.

«La scomparsa di Gianluca Vialli, fuoriclasse nello sport come nella vita, addolora profondamente la famiglia del Frosinone Calcio - si legge nella nota del club giallazzurro - Vialli fu infatti vicino alla proprietà del club, al presidente Maurizio Stirpe, nella condivisione del progetto del crowdfunding nell'anno 2017. Quell'iniziativa rappresentò un momento di grande crescita per il club, tra i primi in Italia ad avviare questo tipo di sinergia. Gianluca Vialli e i suoi più stretti collaboratori espressero fiducia nel progetto che il Frosinone Calcio aveva intenzione di avviare ed affiancarono senza indugi tutti i settori della società giallazzurra interessati allo sviluppo e all'attivazione del crowdfunding».

Un giorno triste per quanti lo hanno apprezzato e voluto bene anche al di fuori del mondo del calcio.Il presidente Maurizio Stirpe e il Frosinone rinnovano i sentimenti di gratitudine alla struttura che affiancò il club in quella esperienza ed esprimono le più sentite condoglianze alla famiglia dell'indimenticato Gianluca Vialli anche a nome di tutti i tifosi.