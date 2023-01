Dopo la seduta di martedì pomeriggio, che ha posto fine alla meritata vacanza settimanale del dopo successo netto sulla Ternana, Grosso e il suo staff hanno messo il piede sull'acceleratore con una doppia seduta di allenamento che ripeteranno anche oggi e che, soprattutto al mattino, è anche intensa. Un lavoro che si protrarrà con tutta probabilità per l'intera settimana per poi riprendere nella seconda privilegiando più la parte tecnica e tattica che fisica. D'altra parte ci sarà da preparare in tutti i dettagli, la prima gara del girone di ritorno (14 gennaio allo "Stirpe" contro il Modena).

Dunque il secondo giorno di allenamento trascorso quasi interamente sul campo della "Città dello Sport", ha visto il gruppo squadra impegnato nel lavoro aerobico mentre nella seduta del pomeriggio Grosso ha fatto svolgere esercitazioni tecniche concluse con una serie di partite a tema. Gruppo al gran completo anche se è iniziato un piano di rientro dei canarini infortunati ben ponderato e senza correre rischi di alcun genere. Insomma una specie di scaletta con Kone che ieri ha lavorato in gruppo parzialmente e quindi sarà il primo ad essere recuperato.

Il centrocampista, infortunatosi al quinto metatarso del piedesinistro, è stato costretto a operarsi ed ora è pronto per tornare a lavorare insieme ai compagni dopo aver saltato otto gare. Seguito da Luca Mazzitelli che, nella seduta di ieri, ha svolto lavoro personalizzato insieme a Lucioni. Il problema al polpaccio destro sta per essere superato dal centrocampista ex Monza che sarà il secondo degli infortunati sul quale Grosso potrà contarealla ripresadel campionato. Resta il capitano per il quale recupero potrebbe slittare ancora.

Il mercato

La giornata di ieri è stata avara di novità e non sarà la sola dal momento che il Frosinone la squadra ce l'ha già ed è anche competitiva. È chiaro, però, che il direttore Angelozzi è sempre sul pezzo per cercare di migliorare la formazione senza privarsi di alcuno dei giocatori che hanno spinto con le loro prestazioni la squadra al vertice della classifica. Qualche nome c'è sul taccuino di Angelozzi e uno è quello di Emanuel Vignato del Bologna. L'attaccante esternoè stato nel mirino del Monza e della Sampdoria e in tempi più recenti della Reggina.

Al momento non si sa dove andrà ma di certo è che il giovane attaccante ha le valigie pronte con il Frosinone interessato a farlo suo. Ma non ci risulta se al momento le parti abbiano già parlato di cifre e di modalità del possibile trasferimento. Anche se si ipotizza che il Bologna potrebbe decidere alla fine di darlo in prestito al club di Viale Olimpia in cambio di una opzione riguardante Daniel Boloca per la prossima stagione. In stand-by il discorso relativo al passaggio di Gianluca Frabotta al Genoa, e le trattative relative all'arrivo del terzino Paulo Azzi del Modena e della punta Francesco Forte del Benevento.