Archiviate anche le festività di fine anno, il Frosinone torna a fare parlare di sè anche se il campionato è ancora in sosta. Ieri ha aperto i battenti il mercato invernale che andrà avanti per tutto il mese di gennaio; oggi pomeriggio la capolista tornerà in campo dopo aver "bruciato" i sette giorni di meritata vacanza successivi alla netta affermazione sulla Ternana. Il direttore Guido Angelozzi sarà impegnato sul primo fronte per tenere sotto controllo i primi movimenti, l'allenatore Fabio Grosso sul secondo per riprendere la preparazione in vista degli incontri del girone di ritorno e, in particolare, per presentare nella gara contro il Modena la squadra nelle identiche condizioni di forma che le hanno permesso di superare anche l'ostacolo rappresentato dalle "fere" di Andreazzoli.

Cominciamo dal mercato e non c'è molto da dire. Almeno per il momento. Guido Angelozzi è stato molto preciso nel corso della sua ultima conferenza stampa, quando ha dichiarato che «non vi aspettate grandi colpi dal mercato. Sento dire in giro che serve questo o quel giocatore, ribadisco che continueremo nel solco intrapreso due anni fa quando sono arrivato al Frosinone. Quindi, due concetti basilari: calcio sostenibile e calcio propositivo». Per aggiungere poi che la squadra sta portando avanti un ottimo campionato che impone di «avere rispetto per questi ragazzi. Se ci sarà la possibilità di fare qualcosa non ci tireremo indietro, ma senza stravolgere nulla. In questo momento non vorrei muovere niente. Questo è un gruppo forte: c'è un tecnico che dà degli input e tutti devono rispettare quel tipo di messaggio. Qualcosina, insomma, potremo anche farla, soprattutto se qualcuno dei ragazzi mi chiederà di andare a giocare. Allora potremmo rimpiazzarlo. Ma dobbiamo operare con attenzione».

Sarà dunque per il club di Viale Olimpia un mercato senza "grandi colpi"? Tutto potrebbe far pensare a questa eventualità anche in presenza delle dichiarazione di Angelozzi. Soprattutto perché potenziare una formazione forte sotto tutti gli aspetti, quale ha dimostrato di essere il Frosinone di Fabio Grosso, è sicuramente difficile. Non tanto sul piano operativo nel quale il direttore dell'Area tecnica giallazzurra riesce ottimamente a districarsi, quanto invece per i possibili danni collaterali che potrebbero derivare da operazioni in entrate, se non attentamente valutate, sotto l'aspetto dell'equilibrio e dell'armonia che hanno fatto del gruppo giallazzurro uno dei più coesi. Detto questo, siamo però anche convinti che nel Frosinone gli anticorpi ci sono, e molto validi nelle persone dei suoi massimi dirigenti, per ovviare a queste possibili situazioni negative, per cui pensiamo che alla fine il mercato giallazzuuro non sarà "piatto" ma qualche buon colpo lo riserverà.

Oggi la ripresa

Intanto nel pomeriggio la squadra riprenderà gli allenamenti e sarà anche una seduta attesa con un certo interesse per vedere di nuovo in campo Kone e Lucioni lavorare nel gruppo. Il capitano ha saltato le ultime cinque gare a partire da quella con il Sudtirol, mentre il centrocampista addirittura otto dopo la trasferta di Cosenza. Insomma dovrebbe essere una ripresa al gran completo dal momento che vi farà parte anche Mazzitelli che avrebbe voluto essere in campo, al pari di Kone, già nella vittoriosa partita con la Ternana. Ne consegue che la capolista si presenterà al via del ritorno a ranghi completi per difendere il suo ruolo dal primo attacco che gli sferrerà il Modena.