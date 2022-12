Quello che si chiude oggi è, come sottolineato più volte nei giorni scorsi, un anno solare ricco di record per il Frosinone. Ma nel calcio, come in fondo nella vita, il passato ha un valore per molti versi relativo e allora meglio concentrarsi subito sul presente e sul futuro. Ed è quello che ha fatto capire anche il direttore dell'area tecnica dei giallazzurri, Guido Angelozzi, nella conferenza stampa di giovedì in cui è partito dalle tante cose bellissime fatte dai canarini nel 2022 ma poi si è proiettato al nuovo anno.

Cosa che Grosso e i suoi ragazzi cominceranno a fare da martedì pomeriggio quando, dopo i dieci meritati giorni di vacanza concessi al termine della partita di domenica scorsa allo "Stirpe" contro la Ternana, si ritroveranno nella struttura della "Città dello Sport" di Ferentino per riprendere la preparazione in vista del via del girone di ritorno. Girone di ritorno che per i ciociari si aprirà più esattamente il 14 gennaio quando riceveranno la visita del Modena. Ma l'inizio della prossima settimana rappresenta anche il via di un altro appuntamento molto importante, quale l'apertura della sessione del calciomercato invernale.

Soprattutto in Serie B, quello di gennaio è stato sempre un vero mercato di riparazione con tante squadre che hanno letteralmente cambiato volto. Per qualcuna di queste potrebbe essere la stessa cosa questa volta, ma non certo per il Frosinone. Con l'attuale primo posto di classifica strameritato, con la squadra che ha la migliore difesa del campionato e il quarto attacco, sarebbe da stupidi andare a toccare qualcosa. E questo lo sa meglio di tutti anche un "marpione" del mercato come Angelozzi. E lo ha ribadito anche nella sua conferenza stampa.

«Qualcosa faremo, ma poco. Come si può pensare di andare a toccare elementi di una squadra che sta facendo meglio di come qualsiasi persona poteva soltanto immaginare?».

Due acquisti sono già in casa

Verissimo. E senza dimenticare che due grandi acquisti il Frosinone li ha già in casa. Stiamo parlando del difensore centrale Fabio Lucioni e del centrocampista Ben Kone. Due degli inamovibili di Fabio Grosso, che a causa di problemi fisici sono stati costretti a saltare diverse partite. Il capitano è out dalla trasferta di Bolzano contro il Sudtirol a causa di un problema alla caviglia, mentre l'ivoriano manca addirittura dalla gara di Cosenza in quanto operato al quinto metatarso del piede. Ma ora entrambi sono pronti per tornare a completa disposizione del loro allenatore. Già alla ripresa di martedì Lucioni e Kone dovrebbero allenarsi con il resto dei compagni e a quel punto, con dieci giorni di lavoro a pieno ritmo, sarebbero pronti per giocare già alla ripresa del campionato contro il Modena. Il primo partendo magari dalla panchina, mentre il secondo potrebbe far parte dell'undici iniziale. «Kone è recuperato al 100% - ha detto a riguardo il direttore Angelozzi giovedì - mentre Lucioni quasi».