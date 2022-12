La capolista giallazzurra ha concluso alla grande il girone di andata conquistando al cospetto di una delle formazioni più valide del campionato la vittoria più bella delle precedenti undici. Non solo perché ha ufficializzato il platonico titolo di "Campione d'inverno" ma per i numeri che l'hanno caratterizzato e che per il tecnico delle "fere" Aurelio Andreazzoli sono stati "incredibili" e raggiunti da «una squadra molto forte e organizzata con individualità di livello in tutti i reparti».

È stata la vittoria più bella anche perché ha confermato che nel Frosinone di Grosso non esiste la parola emergenza dal momento che, anche in mancanza di valide pedine quali capitan Lucioni e i centrocampisti Kone e Mazzitelli, la formazione giallazzurra ha svolto in quantità e qualità lo stesso volume di gioco. Anche quando non è riuscita a concretizarla in quelle poche partite al termine delle quali è stata punita ben oltre il suo reale valore dimostrato in campo. Dal suo cilindro l'allenatore ha estratto e mandato in campo per fronteggiare i tentativi di attacco della Ternana un giovane difensore che, giunto al Frosinone il 13 gennaio scorso dalla Carrarese per legarsi al sodalizio giallazzurro fino a giugno del 2026, aveva fatto solo due apparizioni con la maglia giallazzurra addosso.

Entrambe nella seconda metà del campionato scorso. La prima contro il Cosenza di 1' nella vittoriosa gara per uno a zero e la seconda, più importante, per essere stato in campo nei 69' iniziali della partita persa a Lecce uno a zero. Stiamo parlando di Sergio Kalay, 23 anni il prossimo 29 gennaio, di origine albanese ma nato a Marino, che il tecnico ha chiamato nella formazione iniziale per giocare la gara molto importante per difendere il primo posto in posizione di splendida solitudine.

L'uomo prima del tecnico

L'ennesima scelta di coraggio da parte di Fabio Grosso, imposta dal cuore più che da motivi di ordine tecnico, ha voluto premiare l'impegno che Sergio Kalaj ha sempre mostrato nel corso degli allenamenti settimanali con il debutto stagionale in sostituzione di Szyminski. E il giovane difensore di Marino è riuscito anche a ripagare la fiducia dell'allenatore con una prova positiva anche dal punto di vista tecnico. Dal suo piede è partita, ad esempio, l'azione che ha permesso a Mulattieri di sbloccare la partita, come pure i cambi di campo che ha effettuato da destra a sinistra per innescare l'azione di Caso. Se il girone di andata si è concluso con tutte le altre squadre ai piedi della capolista, il merito è anche di chi l'ha allenata e preparata per raggiungere l'impresa. Grosso ha gioito a fine partita come hanno gioito i suoi calciatori ma è già proiettato oltre la sosta che il campionato osserverà fino al 14 gennaio prossimo. Sa benissimo che il ritorno sarà per la sua squadra molto più difficile ed allora già ha parlato della necessità di "alzare l'asticella delle prestazioni". Subito dopo la conclusione della gara ecco le sue parole. «Abbiamo fatto un girone d'andata importante. Ricordate da dove siamo partiti e dove siamo adesso, sarebbe stato difficile sperarlo per chiunque. Invece ci siamo meritatamente, in un campionato complicatissimo che non è finito. Adesso bisogna rifare la cavalcata. Quando gli avversari ci affronteranno di nuovo, sanno di avere di fronte una squadra che ha fatta un girone di andata strepitoso. E allora dovremo alzare l'asticella, pretendere tanto da noi ma senza farci prendere dalle ansie. Dobbiamo sapere che sarà più difficile rifarlo ma ci proveremo sicuramente».

Angelozzi in conferenza

Una mano gliela darà sicuramente anche il direttore dell'Area tecnica Guido Angelozzi che stamane terrà la conferenza stampa a quattro giorni dell'inizio del mercato. Che, se per alcune squadre avversarie del Frosinone sarà di riparazione, per il club di Viale Olimpia punterà a potenziare l'attuale rosa già competitiva stando ai risultati molto positivi acquisiti. Non sarà compito facile dal momento che equilibrio ed armonia sono traguardi indispensabili per le fortune di una squadra. Si raggiungono giorno dopo giorno con un paziente lavoro di scelte di calciatori bravi in campo e soprattutto fuori, ma possono anche perdersi in un attimo. Tutto questo, ovviamente, Guido Angelozzi lo sa e da questo punto di vista il Frosinone non corre pericolo. Con tutta probabilità arriveranno alla corte di Grosso altri "rinforzi" mirati per rendere ancora più competitiva e completa una rosa che, come detto, già lo è. Perchè il campionato è ancora lungo e c'è la necessità di mettere in previsione squalifiche e, purtroppo, anche qualche altro evento negativo.