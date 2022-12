Con Kone e Lucioni impegnati in un recupero ancora abbastanza lungo, il Frosinone dovrà con tutta probabilità affrontare nel giorno di Santo Stefano la Ternana anche senza il prezioso apporto di Mazzitelli e di Cotali. Entrambi non hanno preso parte alla seduta di ieri. Mentre per il terzino sinistro si tratta di assenza determinata da influenza, per il centrocampista il problema accusato sul finire della seduta di mercoledì è di natura muscolare e più precisamente una forma di affaticamento del polpaccio destro.

Se per Cotali la febbre potrebbe andare via nel giro di un paio di giorni, per Mazzitelli il recupero per lunedì appare molto più difficile. Tornando alla seduta di ieri mattina, il gruppo squadra è tornato in campo per la seconda seduta settimanale nel corso della quale Fabio Grosso, dopo la fase del riscaldamento, ha impegnato i canarini in un lavoro tecnico concluso con una serie di esercitazioni tattiche. Mentre Lucioni ha svolto un allenamento differenziato, Kone e Mazzitelli si sono sottoposti alle terapie del caso.

Oggi pomeriggio squadra di nuovo sul campo della "Città dello Sport" di Ferentino per continuare la preparazione all'incontro che lunedì chiuderà il girone di andata. Mazzitelli, diventato canarino il 23 agosto in prestito dal Monza con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni, ha debuttato in campionato il 17 settembre nelle gara vinta sul Palermo ed è stato poi sempre in campo ad eccezione della gara con il Sudtirol, saltata per squalifica. Non solo, ma ha anche sempre fatto parte dello schieramento iniziale e in dieci gare è stato in campo dall'inizio alla fine. Sostituito solo nella partita del debutto (68') e contro Bari (45').

Ipotesi di formazione

Contro l'undici di Aurelio Andreazzoli, Grosso, alle ormai solite assenze di Kone e Lucioni, potrebbe quindi dover aggiungere anche quelle di Mazzitelli e di Cotali. Assenze pesanti, ma che non creano per fortuna uno stato di emergenza in considerazione della rosa di calciatori di cui il tecnico dispone. Insomma anche senza Mazzitelli, Grosso ha alternative per schierare in campo la capolista in formazione sicuramente competitiva. 
In difesa l'assenza eventuale di Cotali permetterà a Frabotta di scendere in campo da inizio gara mentre per quella del centrocampista l'allenatore dei giallazzurri ha almeno due alternative.

La prima, con modulo 4-4-2, potrebbe vedere Turati in porta e la difesa a quattro con Sampirisi, Szyminschi, Ravanelli e Cotali o Frabotta. Centrocampo con due mediani centrali che uniscono qualità e quantità, ossia Boloca e Lulic, ed esterni Rohden a destra e Garritano a sinistra. In avanti, infine, i due attaccanti da scegliere tra Mulattieri, Moro e Borrelli. Oppure decidere di mandare in campo la squadra con il più consueto modulo 4-3-3. Il reparto arretrato sarebbe lo stesso del 4-4-2, mentre a centrocampo agirebbe Boloca in mezzo con Rohden e Lulic ai suyoi lati. In avanti Mulattieri, Garritano e uno tra Caso o Insigne.