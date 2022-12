Il Frosinone torna lunedì sera al "Benito Stirpe" per provare a chiudere nel migliore dei modi il girone di andata e, quindi, il 2022 che è stato un anno per la prima metà più ombre che luci per la mancata partecipazione ai play off e per la seconda a tutta luce per il primo posto in classifica e per la qualità del calcio che la formazione di Grosso è riuscita a offrire. Luci e ombre, ovviamente, per quanto riguarda i verdetti del campo che, poi, sono i soli a rendere valida la classifica dei meriti.

Che la squadra giallazzurra vuole continuare a onorare con la vittoria che anche il "Benito Stirpe" reclama dopo i due pareggi interni con il Cagliari e con il Pisa. È il primo dei motivi che spingerà Boloca e compagni a scendere in campo lunedì per conquistare i tre punti. Anche per dimostrare che la sconfitta di Marassi è stato un incidente di percorso (altro motivo) causato da un arbitraggio che non ha avuto il coraggio di assegnare nel recupero un calcio di rigore che grida vendetta.

Non solo: chiudere l'anno con il "botto" significherebbe anche distanziare sicuramente una delle terze, o entrambe se l'incontro dovesse concludersi con il pareggio. Ci riferiamo allo scontro del "San Nicola" di Bari tra i galletti e il grifone del Genoa. Comunque vada a finire la classifica del Frosinone ne trarrà benefici. Come altri potrebbero giungere da alcuni campi in cui sono impegnare le formazioni che inseguono la capolista. Per tutto questo il Frosinone dovrà scendere in campo nell'ultima del 20220 per tornare a vincere battendo la Ternana e sapendo che non sarà facile.

In Serie B la partita più difficile resta sempre quella che stai per disputare. Anche se di fronte ci sarà una formazione che, dopo aver cambiato da quattro turni la panchina , non riesce a scrollarsi di dosso la crisi di risultati della seconda parte del girone di andata. Ma che ha i mezzi per risollevarsi e tornare a giocare secondo le sue potenzialità. Quindi canarini che scenderanno in campo soltanto per fare assoluto affidamento sul bagaglio di qualità che possiedono senza pensare a quelle che ha la formazione che avranno di fronte e in questo caso quella di Andrezzoli.

Dal campo

Ieri pomeriggio la squadra ha iniziato la preparazione in vista della prossima partita impegnata in una seduta che è iniziata con il riscaldamento e poi lavoro aerobico e una serie di esercitazioni tecniche. Tutti presenti con la sola eccezione di Kone (terapie) e con Lucioni che ha svolto un allenamento differenziato. Presenti anche i cinque azzurri ri rientrati da Coverciano. Stamane la squadra tornerà in campo con Grosso che avrà ancora quattro sedute per completare il lavoro di preparazione alla gara. Per quanto riguarda lo schieramento iniziale possiamo solo ipotizzare che non dovrebbe presentare molte novità rispetto a Genova. Solito dubbio tra Cotali, che sta giocando con continuità, e Frabotta, e tra Caso e Insigne. Per il resto Grosso valuterà fino all'ultimo le condizioni dei singoli per mandare in campo gli undici che riterrà in grado di affrontare una partita dai ritmi presumibilmente molto alti.