Due giorni di riposo per scaricare delusione e rabbia per la sconfitta con il Genoa, ma anche quattro per trasformarle in energie positive da scaricare sulla Ternana che chiuderà al "Benito Stirpe" il ciclo delle gare dell'anno che se ne sta andando via lasciando la squadra di Fabio Grosso capolista solitaria di un campionato di cui è stata tra i protagonisti più validi e, comunque, fuori da ogni pronostico della vigilia.

Primo posto in classifica, migliore fase difensiva e migliore differenza reti. E, ancora, è il Frosinone di Fabio Grosso ad avere avuto la porta inviolata in dieci gare ed anche questo è un primato. E non è finita perché il Frosinone, insieme a Spal e Venezia, è anche la formazione che i gol messi a segno se li è guadagnati tutti con il sudore delle fronte non avendo avuto rigori che pure ci sarebbero stati ma che arbitri con gli occhi bendati non hanno rilevato. È l'unica classifica, quella finora riguardante i rigori avuti, che vede la squadra giallazzurra all'ultimo posto che non mortifica, anzi accresce il valore del primato conquistato e difeso soltanto con la qualità del calcio che ha offerto.

A chi tanti e chi nessuno

Tutte le formazioni che sono nella zona play off hanno calciato rigori. Dopo il Pisa che è in testa alla graduatoria con 6 tutti trasformati, anche le altre squadre di rigori ne hanno tirati e trasformati parecchi. Quattro formazioni se ne sono visti concedere cinque anche se poi, ne hanno tramutati in gol di meno: il Bari e il Sudtirol 4 su 5, il Palermo 3 su 5 e il Perugia addirittura 2 soli su 5. Anche il Genoa ha avuto tiri dal dischetto e ha fatto 4 su 4, evitando, grazie al direttore di gara, di subirne domenica scorsa uno che al Frosinone avrebbe significato il pareggio se tramutato in gol e al Grifone la vittoria sfumata sul finire della partita. Insomma santi in paradiso ci sono per tutti e speriamo che qualche altro si ricordi della capolista. Anche la Ternana, prossima avversaria dei canarini prima del giro di boa, ne ha calciati due ed entrambi a segno. Per concludere l'argomento "a chi tanti e a chi nessuno", hanno collezionato poker di rigori anche Reggina, Cittadella, Modena e Parma ma non tutti sono stati trasformati.

Ripresa nel pomeriggio

Trascorsi i due giorni di vacanza la squadra inizierà a preparare il prossimo incontro oggi pomeriggio quando al gruppo si uniranno i cinque nazionali di ritorno dallo stage di Coverciano. Si tratta di Turati, Boloca, Caso, Moro e Mulattieri, che Roberto Mancini ha voluto conoscere di persona. Grosso avrà a disposizione, oltre a quella odierna, altre tre sedute per mettere a punto la formazione che dovrà schierare in campo contro le "fere", prive dell'ex canarino Di Tacchio perché squalificato. Per i canarini sarà un altro ostacolo da superare per tornare al successo e approfittare di eventuali passi falsi delle altre formazioni d'alta classifica per riportare il distacco sulle inseguitrici ai valori del pre gara di Genova. Se sarà impegno difficile per i ciociari, non sarà da meno quello del Genoa a Bari e della Reggina ad Ascoli.