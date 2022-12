Si interrompe nella trasferta del "Ferraris" contro il Genoa la striscia di dieci risultati utili consecutivi del Frosinone. La formazione di Grosso, infatti, torna a casa sconfitta per 1 a 0 ma con tanto da recriminare. Soprattutto per il calcio di rigore che il mediocre Sozza gli ha negato in pieno recupero per un netto fallo di mano in piena area da parte di Ilsanker. Per il resto la sfida è risultata equilibrata con la formazione di casa che è stata solo più brava di quella ciociara a sfruttare una delle rare occasioni create. Nonostante il ko i canarini restano saldamente al comando della classifica con tre punti di vantaggio sulla Reggina seconda e sei nei confronti della coppia di terze composta dallo stesso Genoa e dal Bari.

La tattica

Per la trasferta del "Ferraris" Fabio Grosso va sul sicuro. Senza Lucioni e Kone, assenti per infortuno, il tecnico dei canarini schiera inizialmente la stessa formazione che nelle ultime due uscite aveva prima espugnato il campo della Reggina e quindi domenica scorsa pareggiato in casa contro il Pisa. E così davanti all'estremo difensore Turati, il quartetto arretrato è composto da Sampirisi che agisce sulla corsia di destra, Cotali che si occupa di quella opposta, mentre Szyminski e Ravanelli compongono la coppia centrale. A centrocampo Mazzitelli è il regista con ai lati Rohden e Boloca, mentre il tridente offensivo è formato da Insigne a destra, Garritano a sinistra e Mulattieri punta centrale.

La cronaca

Buona partenza da parte del Frosinone che al 8' sfiora il vantaggio. Mazzitelli mette al centro per Rohden che a pochi passi dalla porta avversaria calcia alto. Poi viene fuori il Genoa che al 22' trova l'1-0. Angolo di Aramu forte sul primo palo dove Bani anticipa tutti e di testa manda verso la linea di porta con Gudmundsson che mette dentro. I canarini non ci stanno e dopo quattro minuti sfiorano il pareggio. Fa tutto Boloca, che prende palla sulla trequarti supera un paio di avversari e entra in area trovando anche un buon cross sul quale Semper d'istinto mette la mano e sventa la minaccia. Ancora Frosinone pericoloso al 36' con un tiro limite di Insigne che il portiere di casa respinge in tuffo. Al 38' sempre su sviluppi di calcio d'angolo, il Genoa va vicino al raddoppio con una autotraversa di Garritano. Ma prima del riposo sono di nuovo i giallazzurri ad andare a un passo dall' 1 a 1. Azione che parte da Mazzitelli che apre per Sampirisi; cross rasoterra di quest'ultimo nell'area piccola per Boloca che calcia a colpo sicuro ma a Semper battuto sulla linea salva Strootman.

La ripresa

Nel secondo tempo la gara risulta molto spezzettata e di occasioni vere da gol non ne arrivano da entrambi le parti. Fino all'ultimo minuto di recupero quando Mazzitelli calcia dal limite e il suo tiro viene deviato in piena area dalla mano di Ilsanker. Ma Sozza incredibilmente non concede il calcio di rigore.