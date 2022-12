Ancora una corazzata, che per la verità sta stentando a prendere il largo, sulla rotta del Frosinone capolista verso il titolo di campione d'inverno. È il Genoa, che occupa la quarta posizione della classifica con nove punti di ritardo dai giallazzurri capolista. Le due formazioni arrivano a questa penultima gara del girone d'andata (domani sera ore 20,45), reduci da due pareggi. Per la formazione di Alberto Gilardino arrivato dalla sfida di Ascoli, dopo la vittoria sul Sudtirol, mentre per l'undici di Fabio Grosso in casa con il Pisa e che gli ha permesso di portare a dieci risultati utili la striscia positiva iniziata l'otto ottobre con la vittoria sulla Spal.

In casa i rossoblu hanno combinato poco dal momento che hanno conquistato soltanto undici punti con le due vittorie messe a segno sul Modena e sul Sudtirol e i cinque pareggi con Benevento, Parma, Cagliari. Brescia e Como. E hanno incassato anche una sconfitta ad opera del Cittadella per completare un quadro affatto rispondente alle aspettative della vigilia. Però il potenziale tecnico e agonistico del Grifone non è in discussione tanto che per la sfida di domani sera i bookmakers puntano proprio sulla squadra finora tutta da scoprire e non su quella che, invece, ha espresso il migliore calcio e conquistato più punti di tutte le altre.

Come l'affronterà il Frosinone di Fabio Grosso? Con la stessa determinazione e voglia di fare il risultato dimostrate nelle precedenti trasferte. Cioè la capolista scenderà in campo per giocare un'altra grande partita e portare a casa l'intera posta in palio al di là del valore dell'avversario. Oltre a raggiungere la matematica certezza di essere campione d'inverno con una giornata d'anticipo. Titolo che ha soltanto un valore simbolico, ma che fornisce sempre per premiare la formazione che più delle altre lo ha meritato.

Formazione tipo in campo

Ieri pomeriggio, intanto, c'è stata la penultima seduta di allenamento con il gruppo squadra che è stato impegnato, dopo il riscaldamento, in un lavoro tattico e su palla inattiva. Stamane, infine, la seduta di rifinitura nel corso della quale Fabio Grosso valuterà le condizioni dei singoli per mandare, poi, in campo gli undici che daranno le più ampie garanzie di rendimento e di tenuta. Quindi la partenza alla volta della Liguria. Volendo abbozzare una formazione possiamo dire che Grosso ha la possibilità di mandare inizialmente in campo la formazione tipo. Nel senso che potrebbe reinserire nello schieramento iniziale Caso che, nelle ultime gare, ha fatto staffetta some subentrante al compagno in difficoltà. Il Frosinone potrebbe insomma schierarsi con Turati tra i pali e con i quattro difensori che dovrebbero essere Sampirisi, Szyminski, Ravanelli e Cotali; a centrocampo Mazzitelli, Boloca e Garritano e in avanti Rohden, Mulattieri e Caso. Se invece dovesse giocare Insigne con Caso in panchina, Rohden dovrebbe arretrare sulla linea mediana con Garritano in avanti come esterno di sinistra del tridente. Solo di ipotesi, che Grosso potrebbe anche fare restare tali.