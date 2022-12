Il primo posto in classifica e soprattutto la bontà del calcio sciorinato dalla formazione di Fabio Grosso nelle prime diciassette gare di campionato e la linea verde formata da molti dei suoi giocatori, hanno calamitato l'attenzione del Ct Roberto Mancini e del suo staff di collaboratori su cinque giovani calciatori del Frosinone che parteciperanno ad uno stage conoscitivo con la Nazionale maggiore che si svolgerà a Coverciano dal 20 al 22 dicembre. Si tratta di Stefano Turati, Daniel Boloca, Giuseppe Caso, Luca Moro e Samuele Mulattieri.

I cinque canarini, dopo aver disputato la partita con il Genoa, raggiungeranno il Centro sportivo federale per porsi a disposizione di Mancini. I calciatori convocati, e impegnati anche nei campionati esteri, sono settanta, suddivisi in due gruppi. Il programma dello stage prevede alle ore 11,30 di martedì il raduno del primo gruppo che è quello con i trentasette calciatori della Serie B e, quindi, alle ore 15,30 l'allenamento. Il giorno seguente alle ore 10 la gara di allenamento e il rientro dopo il pranzo dei calciatori nelle rispettive sedi. È stato privilegiato come tempi di allenamento il gruppo dei calciatori di B per permettere alle società di appartenenza di riaverli nei sei giorni precedenti le gare da disputare il 26 dicembre.

Il Frosinone ha il gruppetto di calciatori più numeroso (cinque come detto) e precede il Modena e il Bari con tre convocati. Due per Ascoli, Spal, Cagliari, Reggina e Cosenza. Quindi uno ciascuno per i restanti club della serie cadetta. Il raduno, inteso a facilitare il passaggio dei calciatori dalle Nazionali giovanili alla Nazionale maggiore conclude l'attività azzurra del 2022 ed è stato possibile attuarlo grazie alla disponibilità delle Leghe interessate e delle società di appartenenza dei giovani calciatori.

Con la testa al Genoa

Campionato prossimo al giro di boa con il Frosinone che dovrà disputare la penultima tappa sul campo di un avversario sicuramente blasonato quale è il Genoa del neo tecnico Alberto Gilardino ma, attualmente, impegnato nella rincorsa verso posizioni migliori di una sempre guidata dalla formazione di Grosso. Come si sa la partita è in calendario alle ore 20,45 di domenica e sarà preceduta dalla scontro di sabato tra la Reggina e il Bari, e cioè dalle due squadre che nell'ordine sono le inseguitrici più immediate dei canarini.

Una gara sicuramente importante per il Frosinone non solo per quanto riguarda i distacchi che attualmente vanta sulle formazioni avversarie, ma anche perché potrebbe diventare con una giornata di anticipo campione d'inverno se i pugliesi dovessero andare a vincere al "Granillo". Senza, cioè giocarsi la possibilità nella sfida contro la squadra della Lanterna. Ieri pomeriggio, intanto, il gruppo squadra ha svolto la terza seduta di allenamento. Dopo la fase del riscaldamento, lavoro tattico concluso da una serie di esercitazioni tecniche. Lucioni ha continuato ad allenarsi a parte e Kone a sottoporsi alle terapie prescritte.