Sull'asse Frosinone - Genoa sono transitati numerosi calciatori, di cui diversi con biglietto di andata e ritorno. L'ultimo, in ordine di tempo, è la punta esterna Giuseppe Caso che il 16 luglio scorso è diventato canarino e non staccherà il tagliando di ritorno essendo stato acquistato a titolo definitivo. Prima di lui, ne ricordiamo alcuni, iniziando da Robert Gucher che ha indossato le due maglie, come pure Salvatore Bocchetti e il portiere Luca Guazzi. In tempi più recenti, Paolo Ghiglione, Luca Matarese, Andrea Beghetto, Riccardo Fiamozzi, Aleandro Rosi e Gabriel Charpentier. Ma ricordiamo anche gli argentini Mario Alberto Santana e Luca Roberto Rimoldi, l'uruguaiano Marcel Roman, Sebastien De Maio, David Bertoncini, Diogo Tavares, Edoardo Goldaniga e Andrea Pinamonti, canarino con 27 presenze e 5 gol in Serie A.

Ora, però, ci interessa Giuseppe Caso che, dopo aver fatto staffetta finale nelle ultime gare, potrebbe tornare a fare parte della formazione iniziale proprio contro la sua ex squadra con la cui maglia ha giocato due spezzoni di partita contro la Juventus (i sette minuti finali) e contro l'Atalanta (l'intero secondo tempo al posto di Zajc). Nel campionato in corso l'attaccante ha fatto registrare quindici presenze nello schieramento iniziale.

In una sola gara, quella vittoriosa contro il Palermo, è stato in campo dal primo all'ultimo minuto di gioco. Comunque dopo l'infortunio alla spalla e l'assenza nelle due gare con Ascoli e Cagliari, Caso ha giocato nel secondo tempo contro Sudtirol, Reggina e Pisa, mettendo in mostra un costante miglioramento nel rendimento. Domenica prossima, insomma, chiede una maglia dall'inizio e Grosso potrebbe anche dargliela anche in considerazione che Roberto Insigne è stato in campo sempre dall'inizio nelle ultime tre partite disputate in soli otto giorni (contro il Sudtirol dall'inizio alla fine).

Dal campo

Ieri mattina, intanto, la squadra è tornata sul terreno di gioco della "Città dello Sport" di Ferentino per svolgere la seconda seduta di preparazione alla impegnativa trasferta in Liguria. Dopo la fase del riscaldamento, Grosso e il suo staff hanno impegnato l'intera rosa, fatta eccezione per Lucioni che ha continuato l'allenamento differenziato e per Kone che ha svolto solo terapie, nel lavoro atletico concluso con la serie di esercitazioni tecniche. Come al solito massimo impegno con il gruppo squadra che ha risposto alla grande alle sollecitazioni del tecnico, evidenziando una condizione ottimale sotto tutti gli aspetti. A questo punto, anche se il tecnico ha a disposizione ancora tre sedute per decidere la formazione da opporre inizialmente al Grifone rossoblu, possiamo ipotizzare uno schieramento che non dovrebbe presentare grosse novità rispetto a domenica scorsa. Con Turati i porta, il tecnico ciociaro potrebbe riproporre i quattro di difesa che hanno affrontato il Pisa, con Mazzitelli, Boloca e Garritano sulla linea mediana, e il tridente offensivo formato da Rohden, Mulattieri e Caso. Se l'ex Genoa dovesse finire di nuovo in panchina, Garritano potrebbe prendere il suo posto con Rohden mezzala e Insigne esterno destro del tridente.