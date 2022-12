Con la seduta di ieri pomeriggio il Frosinone ha messo nel mirino il penultimo avversario che il calendario gli porrà di fronte prima del giro di boa del campionato. E si tratta del Genoa che, retrocesso dalla massima serie, è ripartito per tornarci con i favori del pronostico che finora ha rispettato solo in parte. Il Grifone rossoblu resta, comunque, un avversario di tutto rispetto che, prima o poi, comincerà a esprimere i suoi reali valori tecnici e agonistici. E speriamo che non succeda proprio contro i canarini. L'ultima volta le due formazioni si sono affrontare sul rettangolo di gioco dello stadio "Luigi Ferraris" nell'ambito della settima giornata di ritorno del campionato di Serie A ed è finita 0 a 0.

Dal campo della "Città dello Sport" di Ferentino dove, come detto, i giallazzurri hanno iniziato la settimana di allenamenti, una notizia sicuramente positiva per il club di Viale Olimpia. Riguarda il capitano dei canarini Fabio Lucioni che ha concluso il ciclo di terapie e ieri ha cominciato a muoversi sul campo, svolgendo un allenamento differenziato. L'ex Lecce è stato costretto a saltare le tre ultime gare di Bolzano con il Sudtirol e di Reggio Calabria con la Reggina nonché l'ultima pareggiata in casa con il Pisa. Il capitano aveva riportato un trauma contusivo alla gamba destra in uno scontro fortuito nel corso dell'allenamento del 30 novembre scorso. I tempi di recupero sono stati abbastanza brevi anche se, con tutta probabilità, rivedremo Lucioni in campo dopo la sosta e cioè alla prima giornata di ritorno contro il Modena.

Anche se Fabio Grosso potrebbe portarlo panchina in occasione della partita che chiude l'andata contro la Ternana (26 dicembre allo "Stirpe". D'altra parte in sua assenza la retroguardia della compagine giallazzurra è riuscita a limitare al minimo gli interventi del portiere Turati, che ha subìto soltanto un gol nell'incontro con il Sudtitol e nessuno nelle altre due partite. Szyminski, che lo ha sostiuito nelle tre gare giocate dall'inizio alla fine, ha offerto prestazioni molto positive sostituendo il capitano nel migliore dei modi.

Dal campo

Tornando alla seduta di ieri pomeriggio, dopo la fase del riscaldamento Fabio Grosso ha impegnato il gruppo squadra nel lavoro aerobico e nelle esercitazioni tecniche, mentre Kone non ha ancora concluso il ciclo di terapie prescritte. Stamane i canarini torneranno di nuovo in campo e così fino alla seduta di rifinitura in calendario sabato mattina. Insomma la preparazione in vista della gara contro il Genoa, attualmente a nove punti dalla capolista giallazurra, precede secondo programma con la squadra che conosce le difficoltà della prossima gara e per questo sta allenandosi con il massimo scrupolo. Per superare anche il Grifone e, comunque, per lasciare lo stadio "Luigi Ferraris" con un risultato positivo. Ma sarà necessario che la formazione giallazzurra sforni una prestazione di alto livello. Sotto tutti gli aspetti. O meglio da capolista di un gruppo di squadre veramente forti.