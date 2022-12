Come accade ormai da diversi anni a questa parte nel periodo di avvicinamento al Natale, il Frosinone Calcio rende visita ai bambini ricoverati nel reparto di Pediatria dell'ospedale Fabrizio Spaziani. E anche ieri è arrivato puntuale l'incontro tra i calciatori giallazzurri e i loro piccoli fan. In rappresentare dei giocatori erano presenti il capitano Fabio Lucioni, Mario Sampirisi, Matteo Cotali, Roberto Insigne, Ben Kone e Kalifa Kujabi. Si sono presentati nel nosocomio del capoluogo con tanti doni per tutti i bimbi ricoverati.

A riceverli c'erano il direttore generale dell'Asl, dottor Angelo Aliquò, il direttore sanitario del Presidio dottor Giampiero Fabi, il primario del reparto di Pediatria dottor Antonio Niccoli, la direttrice amministrativa dottoressa Eleonora Di Giulio e la coordinatrice infermieristica dottoressa Daniela Imola. I calciatori, invece, erano accompagnati dal direttore dell'area marketing, comunicazione e rapporti istituzionali del cub di Viale Olimpia, Salvatore Gualtieri insieme all'intero ufficio comunicazione. Dopo le classiche foto di rito all'ingresso del reparto di pediatria appunto, l'incontro tra calciatori e bimbi condito da tanti abbracci e dalla consegna dei doni.

Ossia completini da calciatore, sciarpe, cappellini, astucci con materiale scolastico, felpe e gadget di vario tipo, che hanno letteralmente invaso le stanze dei bambini. Reparto pediatrico in piacevole fibrillazione per oltre mezz'ora, con capitan Lucioni da vero leader del gruppo a tenere banco. A grande richiesta, cellulari in funzione no-stop per le foto con il personale di Pediatria davanti al bellissimo albero allestito all'interno del reparto. Il direttore Gualtieri e capitan Lucioni al momento dei saluti hanno ringraziato il direttore generale della Asl, dottor Aliquò della bellissima esperienza, dell'ospitalità e di una opportunità così importante concessa al Club giallazzurro ma anche del grande lavoro svolto quotidianamente dai collaboratori.