Il pareggio conquistato allo "Stirpe" contro il Pisa, ha chiuso per la formazione di Grosso una settimana molto impegnativa in considerazione del valore delle formazioni affrontate e anche per le diverse condizioni ambientali nelle quali i canarini hanno disputato gli incontri. Tutto sommato, uscirne con due pareggi e una vittoria è risultato certamente positivo. Lo ha giustamente rilevato Mario Sampirisi quando, nelle dichiarazioni post gara pareggiata con il Pisa, il difensore ha precisato che «sapevamo che poteva incidere sul nostro rendimento, oltre a quello fisico, anche l'aspetto meteorologico. A Bolzano una settimana fa abbiamo giocato a 5 gradi, a Reggio ve ne erano 25, questa sera con il Pisa non era certo caldo. È stata una settimana intensa ma abbiamo portato a casa più punti possibili ed è questo che conta».

Ieri è stato per i canarini giorno di meritato riposo ed oggi torneranno in campo per preparare la prossima trasferta dopo aver archiviato anche la terza delle tre impegnative gare nel giro di una settimana. D'altra parte il campionato di Serie B non ti permette di intrattenerti molto a pensare alle gare disputate ma ti spinge a voltare subito pagina perchè c'è la prossima da affrontare. Che è sempre la più difficile. Se poi ci aggiungi che il Frosinone, tuttora capolista con quattro punti di vantaggio sulla Reggina seconda e sette sul Bari terzo, dovrà giocare domenica in casa del Genoa, che lamenta un ritardo di nove punti dai giallazzurri, si può dire che gli impegni di elevato indice di difficoltà non finiscono mai.

Grosso lo ha già presentato la prossima sfida con poche parole domenica sera quando, dopo il pareggio con il Pisa, ha precisato che «affronteremo una squadra forte in uno stadio bello con tante persone. Sarà una partita impegnativa nella quale dobbiamo essere bravi a mettere dentro tutte le nostre qualità. Perché, se nelle partite non sei bravo ad esprimerle, gli avversari prendono il sopravvento».

Comunque se il tecnico mette in guardia i suoi in vista dell'incontro, non è che la blasonata formazione della città della Lanterna stia dormendo sonni tranquilli in vista della sfida contro la capolista giallazzurra. Che si presenta al cospetto dell'avversario, oltre al primo posto, anche con altri meriti conquistati sul campo nelle precedenti diciassette gare archiviate. E ci riferiamo alla migliore difesa e alla migliore differenza reti del campionato, determinate anche dal dato positivo per il quale Turati è rimasto imbattuto in dieci partite sulle diciassette giocate.

Oggi pomeriggio, dunque, la squadra tornano in campo per cominciare la preparazione all'impegnativa trasferta. Se togliamo Kone e Lucioni che continueranno le terapie per recuperare dai loro infortuni, Grosso può dare il via agli allenamenti potendo contare sul resto della rosa. E anche su cinque giorni di lavoro, sufficienti perchè la squadra smaltisca ogni residuo di affaticamento per riacquistare la brillantezza di manovra e di tenuta che tutti le riconoscono.