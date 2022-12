Allo "Stirpe" il Frosinone non va oltre lo 0 a 0 e la partita contro il Pisa si chiude in pareggio. Poche le occasioni da gol per entrambe le squadre. Al 25' Mulattieri ha tentato l'1 a 0 ma il portiere dei toscani Livieri ha deviato la palla in angolo. Nonostante il pareggio i canarini si confermano comunque capolista con 4 punti di vantaggio dalla Reggina.