A tre giorni dalla bellissima e meritata vittoria ottenuta giovedì pomeriggio sul campo della Reggina, il Frosinone, capolista del campionato con sei punti sulla seconda e nove sulla coppia di terze, torna subito in campo questa sera (calcio d'inizio alle ore 20.30) nella gara dello stadio "Benito Stirpe" contro il Pisa. Un avversario difficile da affrontare per tanti motivi. Non ultimo in considerazione del grande momento di forma che sta attraversando.



I toscani, infatti, sono imbattuti dal lontano 10 settembre (in casa contro la Reggina). Da quel momento fino ad oggi, l'undici di D'Angelo (subentrato a Maran dopo il pareggio in casa del Venezia), è stato capace di inanellare una serie positiva fatta di cinque vittorie e altrettanti pareggi. Uno score che gli ha permesso di risalire la classifica dall'ultimo posto fino all'attuale ottavo. Ecco, perché, per venire a capo dei nerazzurri, il Frosinone dovrà ripartire dalla grande prova del "Granillo". Innanzitutto dal punto di vista dell'atteggiamento, e poi sotto il profilo mentale, tecnico e tattico. In fondo la classifica parla chiaro e se tra le due squadre ci sono tredici punti di differenza un motivo ci sarà pure. Certo, qualcuno potrebbe obiettare che questo divario dipende soprattutto dal periodo in cui alla guida tecnica dei toscani c'era Maran, ma anche con la bella serie positiva di D'Angelo, i punti ottenuti dalla squadra di Grosso sono ugualmente di più.

Aspetto tecnico e tattico

A questo punto proviamo ad entrare come sempre in quello che potrà esser l'aspetto tecnico e tattico della partita di questa sera. Partendo dal primo, l'allenatore dei canarini dovrà ancora una volta rinunciare agli infortunati Kone e Lucioni. In definitiva avrà a disposizione gli stessi calciatori della trasferta di qualche giorno fa a Reggio Calabria. Quello che bisognerà capire, è se rispetto all'undici che ha affrontato, dominato e vinto contro la Reggina, Grosso avrà intenzione di cambiare qualcosa. Una domanda alla quale trovare risposta in questo momento è impossibile. L'unica cosa che si può fare è ipotizzare quelle che potremmo considerare delle certezze. Partendo dalla difesa, davanti al portiere Turati certi di una maglia appaiono Sampirisi e Ravanelli. A proposito del primo, quasi certamente verrà confermato nel suo ruolo di laterale di destra, ma potrebbe anche giocare da centrale accanto all'ex Cremonese per dare un po' di riposo a Szyminski (dopo un periodo in cui non era stato impiegato il polacco ha giocato due gare di fila in quattro giorni). In quel caso toccherebbe a Oyono o Monterisi occuparsi della fascia di destra. A sinistra, invece, solito ballottaggio tra Cotali e Frabotta. A centrocampo Grosso non dovrebbe toccare nulla rispetto al "Granillo" e, quindi, confermare Rohden, Mazzitelli e Boloca. Qualcosa, invece, potrebbe essere ritoccato per quanto riguarda il tridente offensivo. Detto che Garritano è troppo importante a livello tattico per restare inizialmente fuori, e che Mulattieri dovrebbe essere confermato al centro del tridente, un dubbio potrebbe esserci invece tra Insigne e Caso.